Die Klimanauten helfen und schützen : Zweite Uetersener Gruppe hat ihre Arbeit aufgenommen

Uetersen | Man erinnere sich zurück: 1992 saßen politische Vertreter vieler Staaten und nichtstaatlicher Organisationen in Rio de Janeiro zusammen und entwickelten unter anderem ein umweltpolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. Inzwischen ist es vielfach fortgeschrieben worden. Nach wie vor Gültigkeit besitzt die Agenda 21, ein Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung. Unter anderem ist damit der Umweltschutzgedanke gemeint. Die Agenda 21 ist vielerorts zur Leitlinie öffentlichen Handelns geworden. Ihre kommunale Umsetzung heißt „Lokale Agenda 21“. Auch in Uetersen gab es einmal eine solche Gruppe. Sie definierte, was eine Gemeinde bezüglich der Nachhaltigkeit tun kann.

Jetzt gibt es die Klimanauten. Grob formuliert handelt es sich dabei um „Abendgesellschaften für Ressourcenschutz in Reichweite“. Etwas deutlicher wird der Sinn dieser Idee im konkreten Handlungsauftrag. Klimanauten motivieren (als Nachbarn) einander zum Ressourcenschutz im persönlichen Handeln. Bei den abendlichen Treffen geht es also darum auszuloten, was jeder einzelne zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen kann. Eine Gruppe besteht aus etwa acht Personen. Die Treffen in regelmäßigen Abständen finden achtmal reihum zu Hause statt − verbunden mit einem gemütlichen Abendessen. Nach einem Auftakttreffen geht es ans Eingemachte. Die Themen Lebensmittel, Strom und Wärme, Wasser, Müll und Ressourcen, Mobilität und Finanzen werden vor dem Hintergrund des Schutzgedankens besprochen und miteinander diskutiert. Dabei hilft das von der Heinrich-Böll-Stiftung erarbeitete Klimanauten-Kursbuch. Die Stiftung ist Träger der Idee, die inzwischen in mehreren Bundesländern umgesetzt wird. Jeder Zirkel endet mit einer Abschlussrunde.

In Uetersen hat sich die zweite Gruppe formiert. Nach wie vor werden jedoch Interessierte gesucht, die dem Umweltgedanken mit ganz viel Spaß näher kommen und dabei auch noch Geld sparen möchten. Denn Umweltschutz ist auch gut fürs Portemonnaie, weiß Gerlinde Gröger, eine erfahrene Klimanautin. Sie freut sich unter Telefon 04122-43205 auf Interessierte, die beim zweiten Abend dabei sein möchten. Informieren kann derzeit unter der selben Telefonnummer ihr Sohn Julian, der bei der Heinrich-Böll-Stiftung federführend am Projekt mitwirkt.

von Klaus Plath

erstellt am 31.Jan.2017 | 15:30 Uhr

