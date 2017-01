Chorknaben Uetersen : Viele Herausforderungen in 2017

1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | 300 Gäste folgten der Einladung der Chorknaben Uetersen am Sonnabend zum Neujahrsempfang. Unter den Besuchern waren viel Förderer des Chores − Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die beiden Landtagsabgeordneten Barbara Ostmeier (CDU) und Thomas Hölck (SPD) waren dabei, Landrat Oliver Stolz, Bürgervorsteher Adolf Bergmann, Bürgermeisterin und „Geburtstagskind“ Andrea Hansen sowie Bürgermeister aus der Region und Vertreter der Uetersener Fraktionen.

Wie es sich beim Neujahrsempfang eines so renommierten Chors gehört, stand die Kultur bei der Veranstaltung im Mittelpunkt. Die Knaben- und Männerstimmen selbst gestalteten einen großen Teil dieses begleitenden Programms. Zudem wartete eine kulturelle Überraschung auf die Anwesenden. Matthias Remstedt, Zweiter Vorsitzender des Chores, der in Verhinderung des Vorsitzenden, Thorsten Mann-Raudies, bereits den Part der Begrüßung übernommen hatte, kündigte mit Jan Ladiges den Kulturpreisträger der Gemeinde Holm an. Der „Gärtner und Dichter“, wie er sich auf seiner Homepage selbst bezeichnet, trug Poetry Slam op Platt vor. Es waren humorvolle Eigenwerke, die es verdienten, vertont zu werden − Chorleiter Hans-Joachim Lustig überlegte diesbezüglich laut.

Ihm war es vorbehalten, die Termine und dabei auch die außergewöhnlichen Auftritte der Chorknaben vorzustellen. Zu diesen außergewöhnlichen Terminen gehört mit Sicherheit das Mitwirken der Knabenstimmen an der Aufführung des wohl größten Oratoriums des 20. Jahrhunderts „War Requiem“ von Benjamin Britten am 28. und 29. Januar in Hamburg und Rostock. Auch das Rockfestival in der Klaus-Groth-Schule in Tornesch am 29. April, unter anderem mit der Aufführung „Odi et Amo“ von Ugis Praulins, ist Teil der Höhepunkte des Konzertjahrs 2017.

Besondere Zusammentreffen

Die Knaben und jungen Männer freuen sich zudem auf besondere Begegnungen. So auf ein Zusammentreffen mit dem schwedischen Knabenchor Linköping in Uetersen. Die Teilnahme der Männerstimmen am 11. Weltchorsymposium vom 26. bis 30. Juli in Barcelona (Spanien) beinhaltet beide Elemente − das Zusammensein mit Chören auf Weltniveau und fantastische Konzerte. Mehr als 100 Chöre hätten sich für die Teilnahme am Symposium beworben, nur 24 seien ausgewählt worden, darunter die Tenöre und Bässe, selbstständig unterwegs als Sonux Ensemble.

Bereits im Mai werden die Männerstimmen Bekanntschaft mit dem Rascher Saxophone Quartett aus Basel machen. Das sei, so Lustig, ein Ensemble mit weltweitem Bekanntheitsgrad. Konzerte gibt es am 25. Mai in Rendsburg und am 28. Mai in Uetersen (Klosterkirche). Lustig ließ nicht unerwähnt, dass die Männerstimmen in diesem Jahr ihre zweite CD herausbringen wollen. Entsprechende Aufnahmen mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern erfolgten Ende Januar und Ende Mai.

Dem Zweiten Vorsitzenden wiederum war es vorbehalten, zwei verdiente Männer zu ehren. Zum einen war das Rolf Früchtenicht. Der ist dem Chor seit 50 Jahren verbunden und war viele Jahrzehnte Fahrtenleiter. Früchtenicht hatte im vergangenen Jahr angekündigt, nun in die zweite Reihe zu treten. Ebenfalls gewürdigt wurde Stimmbildner Harald Stockfleth. Seit 25 Jahren gehört er dem Vorstand des Trägervereins an. Seite 6



