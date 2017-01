Viel Nachwuchs − wenig Einsätze

vergrößern 1 von 2 Foto: whh 1 von 2

„Es ist schön, dass wir die Jugendfeuerwehr vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben, denn fast 50 Prozent unserer Aktiven kommen inzwischen aus ihren Reihen. Und für die Aufnahme in die Jugendwehr haben wir bisher immer eine Warteliste“, hob Groß Nordendes Wehrführer Kurt Brandt auf der Jahresversammlung der Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus hervor und machte damit deutlich, dass seine Truppe im Gegensatz zu vielen anderen Feuerwehren keine Nachwuchsprobleme hat. Umso mehr freute er sich, den 18-jährigen Florian Jeckstat aus der Jugendfeuerwehr in die Gruppe der Aktiven übernehmen und den Vorstand der Jugendfeuerwehr vorstellen zu können.

Zweimal musste die Feuerwehr Groß Nordende wegen des Verbrennens von Gartenabfällen ausrücken, einmal gab sie Löschhilfe auf einem Bauernhof in Neuendeich. Dies ist die Einsatzbilanz, die der Wehrführer im Rahmen seines Jahresberichtes 2016 vor seinen Kameraden, Bürgermeisterin Ute Ehmke, Hans-Peter Lütje vom Amt Geest und Marsch Südholstein, Kai Sierk vom Kreisfeuerwehrverband und anderen Gästen verkündete. „Das ist erfreulicherweise nicht viel“, kommentierte er, „aber es kann jederzeit anders kommen und deshalb ist es wichtig, eine schlagkräftige Wehr zu haben.“ Und die habe die rund 780 Einwohner zählende Gemeinde allemal. 2016 waren es 30 Aktive Kameraden, davon drei Frauen, 14 Ehrenmitglieder und 14 Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr.



72 Prozent Dienstbeteiligung

Mit einer Dienstbeteiligung von 72 Prozent hielten sich die Brandschützer an elf Dienstabenden fit. Hinzu kamen Lehrgänge auf Kreisebene und verschiedene Veranstaltungen, wie der Tag der offenen Tür oder der Karten- und Knobelabend. „Dieser Abend findet hier wieder am Sonnabend, 11. Februar, um 19. 30 Uhr statt, und die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen“, betonte Brandt.

Die ersten acht Kameraden machten eine Ausbildung für den Umgang mit den neuen Digitalfunkgeräten, die 2016 ausgeliefert wurden. Neu ausgestattet wurde die Feuerwehr auch mit hydraulischem Rettungsgerät: einer Akku-Schere und einem Spreizer. Für die vorgesehene Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs ist eine Planungsgruppe der Kameraden mit Vorarbeiten beschäftigt. „Wir werden dazu unseren Runden Tisch mit Ihnen weiterführen und wollen auch an der Feuerwache und in Sachen Kleidung etwas verbessern. Nur geht das alles nicht so schnell, wir haben leider keine Geldmaschine im Keller. Aber wir sind auf der Zielgeraden“, versprach Bürgermeisterin Ute Ehmke und dankte, wie auch die Gäste, der Wehr sehr für ihre Bereitschaft zur aktiven ehrenamtlichen Arbeit.



