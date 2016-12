1 von 1 Foto: eschke 1 von 1

Referenzschule „Ganztägig lernen“ – diesen Titel trägt die Johannes-Schwennesen-Schule aufgrund ihrer Teilnahme am bundesweiten Projekt. Insgesamt eineinhalb Jahre wurde die Schule von Fachleuten bei der Qualitätsentwicklung des offenen Ganztags begleitet, viele hilfreiche Verbesserungen für den Schulalltag sind daraus entstanden.

„Gute Ganztagsschulen wollen Lern-, aber auch Lebensort für Kinder sein und sie individuell fördern“, heißt es in der Zielsetzung von „Ganztägig lernen“, einer bildungspolitischen Initiative von Bund, Ländern und dem Europäischen Sozialfond. Von allen Schulen in Schleswig-Holstein, die von dieser qualifizierten Begleitung profitieren wollten, wurden insgesamt 24 Teilnehmer ausgewählt, darunter auch die Johannes-Schwennesen-Schule. Jede dieser „Referenzschulen“ arbeitete in den kommenden Monaten an einem schulinternen Projekt, begleitet von den Moderatorinnen der „Serviceagentur“.



Kommunikation wurde verbessert

Die Esinger Grundschule widmete sich dem Thema „Gemeinsam für das Kind – Vernetzen von Lehr- und Ganztagskräften“. „Wir haben viele Stolpersteine in der Kommunikation beseitigt“, freut sich Schulleiterin Janina Wieduwilt. Denn die Lehr- und Ganztagskräfte an der JSS verständigen sich neuerdings über „Schulcommsy“, einem virtuellen Lehrerzimmer. „Die Informationen fließen schneller und sind auch, anders als am schwarzen Brett, später nachschlagbar“, erläutert Wieduwilt.

Neu gestaltet wurden auch die Elterninformationsbriefe, die ausgestellt werden, wenn ein Kind Schwierigkeiten im Lern- oder Sozialverhalten zeigt. „Es handelt sich nun um eine einzige Seite, die vom Klassenlehrer an die Fachlehrer und die Ganztagskräfte geht, bevor sie versandt wird“, so die Schulleiterin. Hilfreich sind auch die „Logbücher“, die die Kommunikation zwischen Lehrern und Hausaufgabenbetreuern im offenen Ganztag regeln. In Kürze eingeführt wird eine neue Hausordnung. „Aus über 40 Regeln haben wir drei Regeln für den Unterricht und die Nachmittagskurse sowie drei Regeln für die Pausen und die Nachmittagsspielzeit entwickelt, das können sich die Kinder merken“, so Wieduwilt, die alle schulinternen Verbesserungen gemeinsam mit der Ganztagskoordinatorin Jennifer Shaw angeschoben hat. „Das ganze Kollegium und die Ganztagsmitarbeiter waren sehr offen dafür“, freut sich die Direktorin.

Ein wesentlicher Aspekt des Projekts „Ganztätig lernen“ ist neben der Begleitung durch Moderatoren das „Voneinander Lernen in Netzwerken“. Beim Auftakttreffen in Kiel wurden die Schulen daher in Gruppen aufgeteilt, die an ähnlichen Themen arbeiteten. Im Zuge dieses Austausches haben Wieduwilt und Shaw die Grundschule Regenbogen in Satrup, die Gemeinschaftsschule am Hamberg in Burg und das Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe besucht. Zudem haben Vertreter anderer Schulen an der JSS hospitiert, der Stand der Projekte wurde auf diesen Treffen gemeinsam evaluiert.

Auf dem Landeskongress „Ganztag zwischen den Meeren“ im November in Bad Segeberg stellten dann alle Referenzschulen ihre Ergebnisse vor. „Kommunizierst du schon – oder ärgerst du dich noch?“, so lautete der Titel der JSS-Präsentation. Neben rund 60 interessierten Schulen aus Schleswig-Holstein nahm auch die Bildungsministerin Britta Ernst teil. „Die Unterstützung durch zwei tolle Moderatorinnen und das Feedback der anderen Schulen war durchweg positiv“, bilanziert Wieduwilt. In ihrer Rede habe die Ministerin angekündigt, dass es 2017 oder 2018 eine nächste Runde geben wird. Für Schulleiterin und Ganztagskoordinatorin Shaw ist jetzt schon klar, dass sie wieder mitmachen werden.