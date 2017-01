Hereinspaziert : Tornescher Kulturgemeinschaft -neues Program in 2017

1 von 1 Foto: Dickersbach 1 von 1

Tornesch | Suur Supp − das ist norddeutsche Tradition in Reinform. Kein Wunder also, dass das Essen seit Jahren einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Tornescher Kulturgemeinschaft ist. Abgeschmeckt mit ein paar Tropfen Essig wird das Gericht in diesem Jahr bereits zum 31. Mal serviert. Jahresausfahrt, Radtour und plattdeutscher Abend runden das Programm ab. Zudem steht eine neue Jugendgruppe in den Startlöchern.

In sechs Arbeitskreise ist der 1985 gegründete Verein gegliedert. „Das ist unsere Stärke“, sagt der Vorsitzende Harald Schulz. So hat jede Gruppe ihre Aufgaben und Betätigungsfelder. Sie reichen von der Gebäude- und Gartenpflege über die Archivierung bis zum Einsatz für den Erhalt der Liether Kalkgrube. Probleme gab es allerdings zuletzt beim Kindertanzen. „Die Schulzeiten sind sehr lang geworden“, erläutert Schulz die Schwierigkeiten, genügend Interessierte für die „Esner Danzmüüs“ zu finden. Doch jetzt laufe es bei den in Vorschulgruppe und Schulkinder unterteilten Tänzern wieder besser, so Schulz.

Über mangelndes Interesse kann sich der Kinder- und Jugendkrink nicht beschweren. 15 Mitglieder zählt die Gruppe, die sich über zahlreiche Auftritte freuen kann, derzeit. In der Regel einmal pro Monat treffen sich die Mitglieder des Pendants zum Jugendkrink. Beim Plattdeutschen Krink üben die Erwachsenen unter anderem Sketche ein, um sie während der Veranstaltungen im Heimathaus zu präsentieren. Für die Archivierung ist der Arbeitskreis II unter der Leitung von Annette Schlapkohl zuständig. Die Historikerin und ihre Mitstreiter kümmern sich dabei nicht nur um das Archiv der Kulturgemeinschaft, sondern auch um das der Stadt Tornesch.

Seit Dezember 1995 ist der Verein zudem für die Betreuung des Naturschutzgebietes Liether Kalkgrube verantwortlich. Entsprechend kümmert sich eine Gruppe um den Geologen Professor Roland Vinx um die Pflege des Geotops und organisiert Führungen durch die Grube.

Neue Jugendgruppe wird ins Leben gerufenDafür, dass die Häuser der Kulturgemeinschaft in Schuss bleiben, sorgen die Mitglieder des Arbeitskreises I. Die Arbeiten an Heimathaus und Mölln-Hof reichen dabei vom Schneiden der Hecken bis zum Streichen der Wände. Läuft alles nach Plan, wird es demnächst zudem eine neue Jugendgruppe geben. Der Nachwuchs soll sich laut Schulz unter anderem mit den sieben Drechselmaschinen und sechs Traktoren beschäftigen, die auf dem Mölln-Hof beheimatet sind. Einen Leiter für die Gruppe habe er bereits, so Schulz. Endgültig beschlossen werden soll die Einrichtung der Jugendgruppe während der Jahreshauptversammlung Ende Februar.

Dann möchte Schulz, der seit 13 Jahren Vereinsvorsitzender ist, auch einen neuen Leiter für das volkskundliche Museum präsentieren. Zwei Jahre hat der 73-Jährige diesen Posten mittlerweile kommissarisch inne, nachdem Pascal Vogt die Leitung aus zeitlichen Gründen abgeben musste. 299 Mitglieder hat die Kulturgemeinschaft derzeit. „Wir sind für jeden offen, man kann immer dazu kommen“, sagt Schulz und meint damit die regelmäßigen Treffen der Arbeitskreise. Auf regen Zulauf hofft der Vorsitzende auch bei den Veranstaltungen, sei es der Bratapfel-Jazzabend oder der Tag des Geotops. Das neue Jahr beginnt der Verein traditionell mit einem Lichtbildvortrag. Dafür ist am kommenden Montag, 23. Januar, Hans Thomas Carstensen im Heimathaus zu Gast. Der Kunsthistoriker wird über den spanischen Maler Salvador Dali sprechen − natürlich stilecht auf Plattdeutsch.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 20.Jan.2017 | 12:15 Uhr