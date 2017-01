Startprobleme in „Märchensiedlung“

1 von 1 Foto: dic 1 von 1

Das Konzept klingt stimmig: Ein komplett barrierearmes Quartier mit knapp 200 Wohneinheiten, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam leben können. Diesen inklusiven Ansatz verfolgt das Projekt Wohnpark „Märchensiedlung“ in Tornesch. Doch bislang scheinen die Pläne nicht aufzugehen − zumindest für die Pflege SH. Erst 13 Kunden hat das Unternehmen, das individuelle Pflege- und Betreuungsleistungen anbietet, in dem Quartier. Das wurde jüngst während eines Treffens von Mitgliedern des CDU Stadtverbands und Unternehmensmitarbeitern deutlich.

„Wir hatten mit deutlich mehr Kunden gerechnet“, sagte Sebastian Schmieds, Leitung Region Süd von Pflege SH. Während es in Elmshorn und Umgebung 130 Kunden und sogar eine Warteliste gebe, habe man in Tornesch aktiv auf Kundensuche gehen müssen, so Schmieds.

Die Betreuung der Menschen in Tornesch erfolgt derzeit aus der Krückaustadt. „Für uns ist das eine Herkulesaufgabe“, sagte Christoph Höter, Pflegedienstleiter in Elmshorn. Der Aufwand sei höher als der Ertrag. Und auch Schmieds sagt: „Das habe ich mir anders vorgestellt.“

In das Quartier mit seinen fünf großen Häusern und zahlreichen Bungalows − gebaut von der Firma Semmelhaack − seien augenscheinlich weniger Menschen mit Handicap und Betreuungsbedarf gezogen als erwartet, machte CDU-Ratsherr und Bauausschussvorsitzender Henry Stümer seine Beobachtungen deutlich. „Wir wollten nicht, dass hier junge Familien einziehen.“ Vielmehr sollten Wohnungen und Häuser von gehandicapten Personen genutzt werden, so der CDU-Ratsherr. Stümer erinnerte an den Werdegang des Projekts, für das ursprünglich die Stiftung Alsterdorf eingeplant war, und die Zeit, die der Tornescher Rat dafür investiert habe. „Deswegen gucken wir jetzt intensiv hin“, so der Christdemokrat.

Von einem Scheitern des Projekts „Märchensiedlung“ will Schmieds allerdings nicht sprechen, vielmehr blickt er optimistisch in die Zukunft. „Ich gehe davon aus, dass es mehr Kunden werden“, sagte der Regionalleiter. Viele Mieter hätten an die Zukunft gedacht, seien jetzt noch nicht pflegebedürftig. Deswegen mache er sich keine Sorgen, so Schmieds. Eine gewisse Mischung sei zudem förderlich für das Quartier − und dazu zählten auch junge Familien. Hinzu komme, dass noch nicht alle Arbeiten in dem Quartier abgeschlossen seien. „Der nächste Schritt folgt, wenn der gesamte Bau fertig ist“, so Schmieds.



Veranstaltungen sollen Bekanntheit steigern

Unterstützung erhält der Regionalleiter von Beate Krupski, Quartiers-Managerin in Elmshorn. „Es ist eine Sache, die langsam wächst“, sagte sie. Man müsse den Menschen Zeit geben, um anzukommen und sich wohlzufühlen. Zudem sei vielen das Tornescher Projekt noch gar nicht bekannt. Doch eine Info-Veranstaltung Anfang Januar sei gut besucht gewesen, berichtete Krupski. Auf ähnlich viel Interesse hoffen die Beteiligten auch für eine große, für März oder April geplante Veranstaltung − damit das Leben in der neuen Siedlung tatsächlich „märchenhaft“ wird.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:02 Uhr