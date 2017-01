Sprache als Schlüssel zur Integration

vergrößern 1 von 2 Foto: svk (2) 1 von 2

Zum Jahresausklang hatten die Eltern der 30 Flüchtlingskinder und Jugendlichen, die an der Klaus-Groth-Schule in den beiden Daz (Deutsch als Zweitsprache)-Klassen unterrichtet werden, die Möglichkeit, die Schule und die Lehrkräfte ihrer Kinder kennenzulernen.

Schulleiter Andreas Waldowsky und die Pädagogen Anette Lehfeldt, Hauptlehrkraft in der Daz-Klasse 1, und Tobias Jähnig, Hauptlehrkraft der Daz-Klasse 2, in der die Kinder und Jugendlichen mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen betreut werden, hießen die zahlreich erschienenen Eltern und die sie begleitenden Sprachpaten herzlich willkommen. Die Teilnehmer des Treffens, die aus Syrien, Afghanistan, Irak, Senegal, Ägypten und Rumänien stammen, hatten selbst gebackene Kuchen und andere Köstlichkeiten aus ihrer Heimatküche für ein gemeinsames Büfett mitgebracht. Bevor in lockerer Runde Lehrer und Eltern mit Unterstützung von drei ehrenamtlichen Sprachmittlern miteinander über den Unterricht der Kinder und deren Fortschritte beim Deutschlernen ins Gespräch kamen, erfolgte in mehreren Gruppen eine Führung durch die Schule, bei der die Eltern die Klassenräume, Fachräume, den Verwaltungstrakt und die Aula besichtigten. „Die Eltern haben großes Interesse gezeigt. Das freut uns sehr, denn ihre Kinder bringen unterschiedlichste Voraussetzungen für einen Schulbesuch mit. In den Daz-Klassen bereiten wir die Kinder und Jugendlichen auf den Regelschulbesuch vor. Dabei ist die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg“, betont Waldowsky.

Seit Februar 2016 ist die Klaus-Groth-Schule als Bildungseinrichtung des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen ein Daz-Zentrum. Die Vorbereitung der Flüchtlingskinder im Alter von zehn bis 16 Jahren auf den Besuch der Regelklassen an der Klaus-Groth-Schule erfolgt an jedem Schultag mit fünf Unterrichtsstunden in kleinen Gruppen, um eine optimale Förderung zu gewährleisten. Über Alphabetisierung, darstellendes Spiel, Kunst, Gestalten und die Grundrechenarten werden den Kindern und Jugendlichen in der Daz-Klasse 1 Deutschkenntnisse vermittelt, die sie befähigen, in die Daz-Klasse 2 zu wechseln. Einige der 15 Fortgeschrittenen aus der Daz-Klasse 2 sind bereits teilintegriert in Regelklassen. Sie besuchen dort den Kunst- und Sportunterricht sowie weitere Nebenfächer und erhalten in ihrer Daz-Klasse Aufbaustunden zur Festigung der deutschen Sprachkenntnisse.

Neben den Hauptlehrkräften in den beiden Daz-Klassen stehen den Flüchtlingskindern an jedem Schultag Teilzeitlehrkräfte und der im Oktober eingestellte Sozialpädagoge Stefan Abromeit (Foto) zur Seite. Der 46-Jährige ist zugleich Bindeglied zum Team der Schulsozialarbeit, in dem er ebenfalls mit Stunden verankert ist, sowie zum Team des Jugendzentrums JottZett, das er bereits in den Herbstferien im offenen Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt hat. Auch die ehrenamtlichen Sprachpaten, die die Flüchtlingsfamilien bei ihrer Integration vor Ort begleiten, stehen als Kontaktpersonen zwischen Schule und Eltern helfend zur Seite.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:52 Uhr

