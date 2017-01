Sportlich noch am letzten Tag

vergrößern 1 von 2 Foto: Krohn 1 von 2

Sportler, die auch am letzten Tag des Jahres der Leibesertüchtigung frönen wollten, waren beim Silvesterlauf in Heidgraben richtig. Seit fast drei Jahrzehnten stellt der Lauftreff, ein Team der Leichtathletik-Sparte des Heidgrabener Sportvereins, die Veranstaltung auf die Beine. Nicole Schröder und Sören Lass mussten lange warten, bis sich die ersten Teilnehmer am Silvesternachmittag vor dem Jugendhaus an der Sportplatzanlage einfanden. Letztlich waren es aber immerhin knapp 20 Läufer, die von der Dorfstraße aus zum Törn durch die Gemeinde starteten.

Kjell (12) und Renke (9) waren die Jüngsten von ihnen. Das Brüderpaar war mit seinen Eltern gekommen. Während Kjell sich einen Katzen-Schlafanzug übergestreift hatte, startete Renke mit Sonnenbrille und blonder Langhaarperücke. „Wir sind zum ersten Mal beim Silvesterlauf dabei. Trainieren mussten wir dafür nicht, denn ab und zu joggen wir ein bisschen“, sagten die Schüler.



Mit dem Fahrrad aus Uetersen am Start

Überhaupt: Die meisten Sportler waren in bunten Kostümen erschienen. Ob Biene Maja, ein Teufel mit roten Haaren, ein Bunny-Häschen oder ein Clown in Schlaghose und kreischend-grellem Hemd: Bei ihrer Verkleidung hatten die Athleten ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Gerlinde Gröger vom Lauftreff Uetersen kam mit dem Fahrrad aus der Rosenstadt angeradelt - in einem weißen Männernachthemd und mit einem roten Fez, der orientalischen Kopfbedeckung, auf dem Haupt. „Der ist original 30 bis 40 Jahre alt“, versicherte sie.

Vom Jugendhaus ging es für die Läufer auf einer knapp fünf Kilometer langen Strecke über die Dorfstraße und die Rue de Challes zum Eichenweg sowie zum Kiefernweg und anschließend über die Schulstraße zurück zum Ausgangspunkt. Die kleine Gruppe der Walker absolvierte eine etwas kürzere Strecke. Für das abschließende gemütliche Beisammensein hatten alle Teilnehmer Getränke wie Kaffee, Tee, Punsch mitgebracht. Dazu gab es frische Berliner. Wer Interesse hat, beim Lauftreff Heidgraben mitzumachen: Treffpunkt ist jeden Dienstag um 18 Uhr an der Sporthalle. Anmeldung ist nicht erforderlich.

erstellt am 01.Jan.2017 | 16:49 Uhr

