Moorrege : Schuppen brennt Am Voßmoor

Moorrege | Am Donnerstag um kurz nach 15 Uhr, haben in Moorrege und Heist die Sirenen geheult. Am Moorreger Voßmoor ist ein Feuer gemeldet worden. Am Einsatzort drang den Kräften dichter Qualm aus einem zum Hundezwinger umgebauten Gartenschuppen entgegen. Nach Polizeiangaben ist das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entstanden.

Beide Wehren rücken bei unklaren oder größeren Lagen am Tage gemeinsam aus, um die Einsatzbereitschaft sicher zu stellen. So trafen etwa 30 Retter, dazu Sanitäter und Polizeibeamte am Voßmoor ein, um sich dem Brand entgegenzustellen. Zum Glück war der festgestellte Schaden weitaus geringer, als angenommen. Eine elektrische Heizdecke hatte in dem zum Hundezwinger umgebauten Gartenschuppen zu qualmen begonnen. Das Tier, das es warm haben sollte, war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in seinem Zwinger. Auch Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 100 Euro. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

von Klaus Plath

erstellt am 05.Jan.2017 | 18:03 Uhr

