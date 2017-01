Uetersen/Elmshorn : Sauermilch gibt noch nicht ganz auf

1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Uetersen/Elmshorn | Der in Elmshorn lebende und arbeitende Architekt Walter Sauermilch gibt anscheinend seine Pläne auf, im früheren Krankenhaus Bleekerstift eine Klinik für menschliche Medizin oder zumindest ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) einzurichten. In einem Rundschreiben an die „an einer Erhaltung des ehemaligen Uetersener Krankenhauses Interessierten“, macht Sauermilch deutlich, dass die Begehung des Gebäudes ergeben habe, dass die Initiative damit überfordert sei, die Sanierung des Gebäudes zu übernehmen.

Weiter schreibt Sauermilch: „Auch sind mehrere festgestellte architektonische Vorgaben für eine medizinische Neunutzung nachteilig: Sehr große, sehr hohe Räume, die für die historische Belegung mit etlichen Betten je Raum sicher gut waren, aus heutiger Sicht aber bedenklich sind.“ Die geplante Umgebungsbebauung sei einer Nutzung des Altbaus als MVZ ebenfalls nicht zuträglich.

Er bedauere, dass die Stadt in jüngerer Vergangenheit versäumt habe, das „seinerzeit gut funktionierende Krankenhaus ohne Not stilllegen zu lassen“ (das hat der Kreis Pinneberg als Gesellschafter der Klinik getan, Uetersen hat das Krankenhaus bereits 1971 an den Kreis verkauft, Anm. d. Red.). Sauermilch weist in dem Rundschreiben abschließend darauf hin, dass es durch Politikerbeschluss allerdings nach wie vor möglich ist, die Zweckbestimmung des Grundstücks an der Bleekerstraße, welche soziale und gesundheitliche Zwecke vorschreibt, aufrechtzuerhalten. Die Verwaltung aber schlage vor, so Sauermilch, demnächst den Flächennutzungsplan um diese Forderung zu bereinigen. Zumindest gehe das aus einer Verwaltungsvorlage hervor. Der Elmshorner wirft der Stadt ein „verantwortungsloses Vorgehen“ vor.

Weil er erkannt habe, dass die Chancen der Initiative, das Vorhaben im Krankenhaus betreffend, gegen Null tendierten, eine „menschliche Medizin“ jedoch förderungswürdig sei, könne er sich ein diesbezügliches Engagement auch ohne Blick auf das ehemalige Krankenhaus vorstellen. Einen Standort fasst Sauermilch dabei nicht ins Auge. Die Grünen, die Sauermilch bei seinem Vorhaben eines MVZ an der Bleekerstraße unterstützt hatten, haben allerdings bereits zu erkennen gegeben, dass sie sich eine solche medizinische Kompetenz auf dem noch zu überplanenden Parkpalettengrundstück durchaus vorstellen können. Über das endgültige Aus für eine medizinische Nutzung des Bleekerstifts wird der Fachausschuss vermutlich im März und anschließend die Ratsversammlung entscheiden.

von Klaus Plath

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr

