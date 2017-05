Rechtsabbieger als beste Variante

Verkehrsexperten haben sich erneut mit Torneschs zentralem Knotenpunkt, der Kreuzung Esinger Straße/ Ahrenloher beschäftigt. Ihr Fazit: Nur mit dem Neubau einer eigenen Rechtsabbiegerspur in der Esinger Straße kann eine deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses erreicht werden. Damit erteilten die Experten zwei Vorschlägen aus der Politik eine Absage.

Die Tornescher FDP hatte vorgeschlagen, die derzeitige Linksabbiegerspur künftig auch für geradeaus fahrende Fahrzeuge freizugeben. Die aktuelle Hauptspur sollte entsprechend den Rechtsabbiegern vorbehalten sein. Der entsprechende Beschluss fand in der Bauausschusssitzung Anfang April jedoch keine Mehrheit.



Anzahl der Fahrzeuge würde sich verdoppeln

Mitarbeiter des Wasser- und Verkehrskontors (WVK) aus Neumünster haben die FDP-Variante dennoch unter die Lupe genommen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Verkehrsstärke auf dem derzeitigen Linksabbiegerstreifen in Spitzenzeiten auf 300 Fahrzeuge pro Stunde verdoppeln würde. „Dies führt dazu, dass der vorhandene Stauraum des bisherigen Linksabbiegestreifens nicht ausreicht und es zu Rückstau bis in den verbleibenden Rechtsabbiegestreifen kommt“, so die Ingenieure. In ihrem Bericht gehen sie im Detail auf weitere, negative Auswirkungen ein, die die von den Liberalen vorgeschlagene Variante nach sich ziehen würde. Unter anderem wäre aus fahrgeometrischen Gründen keine zeitgleiche Freigabe des Rechtsabbiegers aus der Esinger Straße und des Linksabbiegerstreifens aus der Ahrenloher Straße möglich.

Zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts nutzen die Verkehrsexperten Qualitätsstufen. Derzeit sei die Stufe F erreicht − damit ist die Kreuzung weit entfernt vom Optimum, der Qualitätsstufe A. Mit dem Bau einer eigenen Rechtsabbiegerspur in der Esinger Straße könnte hingegen die laut WVK ausreichende Qualitätsstufe D erreicht werden. Das sei mit der FDP-Variante nicht möglich.

Auch eine neue Ampelsteuerung ist laut der Neumünsteraner Verkehrsplaner keine Option. Entsprechende Ideen waren während der Bauausschusssitzung aufgekommen. Die Lichtsignalanlage entspreche jedoch dem Stand der Technik und reagiere auf die tatsächlich vorherrschenden Verkehrsverhältnisse, heißt es in der Stellungnahme. Wichtig sei die verkehrsabhängige Steuerung zudem insbesondere für die verkehrsschwachen Zeiten, da in der Hauptverkehrszeit an allen Zufahrtsstraßen Anforderungen auftreten.

Die Politik wird das Thema am kommenden Montag, 8. Mai, diskutieren. Die Verwaltung hat dem ab 19.30 Uhr im Rathaus Tornesch tagenden Bauausschuss als Beschlussvorschlag erneut den Bau einer Rechtsabbiegerspur in der Esinger Straße vorgelegt.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 06.Mai.2017 | 15:49 Uhr