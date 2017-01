ÖPNV : Probebetrieb für Stadtbahn?

1 von 1 Foto: Peter Steffen, dpa 1 von 1

Uetersen | Es ist etwas ruhiger geworden um die Idee einer Stadtbahn, die zwischen Uetersen und Tornesch und weiter bis nach Pinneberg verkehren und den Pendlern damit mehr Komfort bieten könnte. Jetzt hat Ingo Dewald-Kehrer, Geschäftsführer der Eisenbahngesellschaft NEG, den Städten Uetersen und Tornesch einen Probelauf für die Stadtbahn angeboten.

Nach anfänglicher Skepsis steigt die Stadt Tornesch verstärkt in die Überlegung ein, ob eine Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Strecke sinnvoll ist. Die Fraktionen im Kreistag sind unterschiedlicher Auffassung, ob hier investiert werden soll. Die Idee, die vorhandenen Bahngleise zwischen den Städten Uetersen und Tornesch für einen S-Bahn-Betrieb mit Anbindung nach Hamburg umzurüsten, wird nun auch in Tornesch in Betracht gezogen. „Die Verwaltung macht sich Gedanken, wie eine Wiederbelebung möglich wäre und was für Voraussetzungen dafür getroffen werden müssten“, sagte Bürgermeister Roland Krügel (CDU) im November im Umweltausschuss.

Kreuzung ist neuralgischer Punkt

In Uetersen ist man erfreut: „Die Signale aus der Nachbarschaft werden von der Stadtverwaltung Uetersen positiv aufgenommen, und es sollten gemeinsame Sitzungen der Gremien beider Städte zu dem Thema avisiert werden“, schlägt Stadtplaner Henning Trepkau vor. Der Grund für die bisher eher verhaltenen Reaktionen aus Tornesch ist die Kreuzung Friedrichstraße/Esinger Straße und Jürgen-Siemsen-Straße/Ahrenloher Straße. Krügel befürchtete bei zusätzlich durchfahrenden Zügen hier ein Verkehrschaos.

Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) brachte daraufhin in den UeNa die Möglichkeit ins Spiel, die Züge nur zwischen Uetersen und Tornesch fahren zu lassen, ohne die Hauptkreuzung zu passieren. Die für den öffentlichen Nahverkehr im Land zuständige Verkehrsgesellschaft Nah.SH allerdings ist der Ansicht, die Nachfrage dafür sei aufgrund „der schwachen Anbindung von und nach Hamburg“ zu gering. Dies geht aus einer Präsentation der Nah.SH an den Kreistag hervor. Am Betrieb der Stadtbahn ist die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH (NEG) interessiert.

Geschäftsführer Dewald-Kehrer hält die drei Minuten Stillstand, die Bürgermeister Krügel pro Zugdurchfahrt an der Tornescher Hauptkreuzung befürchtete, für deutlich übertrieben: „Je langsamer ein Zug fährt, desto geringer ist die Schließzeit. Ich rechne damit, dass die Schranken deutlich weniger als eine Minute geschlossen bleiben, etwa zwanzig bis vierzig Sekunden.“

