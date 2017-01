Politischer Gedankenaustausch

1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

Etwa 35 Freunde der Liberalen und politisch Interessierte waren der Einladung des FDP-Ortsverbandes Tornesch-Uetersen zum Dreikönigstreffen in das Uetersener Schützenhaus, Kuhlenstraße, gefolgt. Dort erwartete sie eine Talkrunde mit den beiden FDP-Landtagskandidaten Jens Petersen und Sven-Olaf Siemens.

Rolf Maßow, stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Tornesch-Uetersen, wünschte allen Anwesenden für das Jahr 2017 alles Gute und lud sie dazu ein, die beiden FDP-Landtagskandidaten „zu löchern“. Da die Kommunen Tornesch und Uetersen zu zwei verschiedenen Wahlkreisen gehören, hat der fusionierte FDP-Ortsverband mit dem Elmshorner Jens Petersen (53 Jahre alt, Finanzbeamter, FDP-Fraktionsvorsitzender in Elmshorn und FDP-Kreistagsabgeordneter) einen FDP-Landtagskandidaten für den Wahlkreis 21, zu dem auch Tornesch gehört, und mit Sven-Olaf Siemens (45 Jahre alt, selbstständiger Personalberater in Elternzeit, bürgerliches Kreistagsmitglied) einen Landtagskandidaten für den Wahlkreis 23, dem Uetersen angehört. „Gleich zwei Landtagskandidaten zu haben, ist für uns eine interessante Herausforderung“, merkte Maßow an und betonte: „Die FDP Schleswig-Holstein strebt ein zweistelliges Wahlergebnis an. “



Straßenausbaubeiträge bildeten einen Zankapfel

Die beiden Landtagskandidaten nahmen unter anderem Stellung zu den vorbereiteten Fragen Repowering in Uetersen, Verkehrssituation in der Metropolregion Hamburg, Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zum Thema Straßenausbaubeitragssatzungen der Kommunen. Besonders dieses Thema am Beispiel der Uetersener Hochfeldstraße erhitzte die Gemüter. Einige Anwesende sahen in der gesetzlichen Regelung, die Kosten von Ausbaumaßnahmen öffentlicher Gemeindestraßen bis zu 85 Prozent auf die Grundstückseigentümer umzulegen, als erhebliche Belastung an und lehnten auch die Möglichkeit einer Kommune, die Kosten als regelmäßige Beiträge von allen Eigentümern eines definierten Gebiets zu erheben, ab. Die Diskussionsteilnehmer gaben den beiden Landtagskandidaten daher mit auf den Weg, sich dafür einzusetzen, dass in das FDP-Programm zur Landtagswahl dieses Thema aufgenommen wird und die FDP sich für eine Regelung über Steuergelder stark machen soll.

Als sinnvolle Lösung zu einer Verbesserung der Verkehrssituation in der Metropolregion Hamburg sprachen sich beide Kandidaten für die Realisierung des dritten Gleises, den sechsspurigen Ausbau der A 23 und eine A 20-Elbquerung bei Glückstadt aus. Das Ansinnen der Landesregierung, dass Kommunen mit mehr als 15 000 Einwohnern verpflichtet werden sollen, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte in einer Ganztagsstelle zu beschäftigen, lehnten Sven-Olaf Siemens und Jens Petersen ab. Sie sprachen sich für eine Reform des Gleichstellungsrechts aus. Sven-Olaf Siemens merkte allerdings an, dass beim Thema Gleichstellung die Gesellschaft noch immer nicht so weit sei, vorbehaltlos zu akzeptieren, wenn ein Mann für die Kinderbetreuung zuhause bleibe.



Repowering war weiteres Diskussionsthema

Eine rege Diskussion, in die sich auch die Anwesenden des FDP-Dreikönigstreffens einschalteten, löste die Frage aus, wie die beiden FDP-Landtagskandidaten zu dem Plan der Landesregierung zur Festlegung von Vorranggebieten für die Windkraft stehen. Denn diese Festlegung würde auch Repowering der vorhandenen Windkraftanlagen in Uetersen erlauben. „Das Gesamtinteresse müsse bei der Energiegewinnung durch Windkraft gesehen werden“, so Sven-Olaf Siemens. Er räumte jedoch ein, dass Repowering im Offshore-Bereich besser aufgehoben sei als in wohnortnahen Windparks.

