Politische Diskussion mit der FDP

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Am 6. Januar findet das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP in Uetersen statt. Es beginnt, wie gewohnt, um 19.30 Uhr im Schützenhaus an der Kuhlenstraße 2. Wie Rolf Maßow, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender der FDP Tornesch-Uetersen, mitteilt, gibt es noch einige freie Plätze. Wer an dem geselligen Abend zum Jahresauftakt teilnehmen möchte, melde sich bis zum 3. Januar bei Rolf Maßow an. Dieser ist unter der Telefonnummer (0 41 22) 4 53 24 beziehungsweise per E-Mail unter „fdp@kabelmail.de“ erreichbar.

Die Liberalen möchten jedem Gast die Gelegenheit bieten, die Kandidaten der FDP zur Landtagswahl 2017, Sven O. Siemens (Foto, rechts) und Jens Petersen (Foto, links) direkt und persönlich kennenzulernen. Rolf Maßow: „Ich würde mich freuen, Sie zu diesem Abend begrüßen zu können und sehe der sicher spannenden Diskussion mit Ihnen erwartungsvoll entgegen. Die Teilnahme ist für alle kostenlos. Wir laden unsere Gäste zu einem kleinen Imbiss ein.“ Getränke sind hingegen selbst zu bezahlen. Ebenfalls getreu der alten Tradition wird eine Geldsammlung zu Gunsten einer gemeinnützigen Organisation durchgeführt.

Während des politischen Teils des Abends sollen beiden Kandidaten in einer gebundenen Runde Fragen gestellt werden. Daran schließt sich eine Aussprache an.

Themen des Abends sind: Windenergie: Repowering in Uetersen?, Verkehr in der Metropolregion Hamburg, Milliardengrab Elbe-Lübeck-Kanal?, Inklusion und Teilhabe, Kinderbetreuung, Ganztagsbetreuung, Gleichstellung von Frauen und Männern und Straßenausbaubeitragssatzungen der Kommunen.

Maßow: „Die FDP Schleswig-Holstein hat für die anstehende Landtagswahl das Ziel ausgegeben, mit unserem Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki ein zweistelliges Ergebnis für die FDP einzufahren. Wir gehen selbstbewusst in diesen Wahlkampf – ohne feste Koalitionsaussage.“

Wichtig für eine Koalitionsaussage der FDP sei − und so begründet sich auch der zugeschnittene Fragenkatalog − dass deutliche Korrekturen in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Verkehr, Finanzen, Sicherheit und Energiepolitik erfolgen müssen.

von

erstellt am 02.Jan.2017 | 16:18 Uhr