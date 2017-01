Papierfabrik Meldorf verkauft

1 von 1 Foto: uen 1 von 1

Mehr als 50 Jahre lang gehörte die Papierfabrik Meldorf zum Unternehmen Panther Packaging am Standort Tornesch. Damit ist seit dem 1. Januar Schluss. Der langjährige Eigentümer hat die Papierfabrik an die Certina Production AG, einer Tochter der Certina Holding AG, verkauft. Die neuen Eigentümer sitzen in München. Für die Belegschaft soll sich nichts ändern. Beide Unternehmen hätten einen langfristigen Liefervertrag zur weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit abgeschlossen, teilten die Beteiligten mit.

„Es ändert sich in der Abwicklung für unsere Geschäftspartner nichts“, sagte Petra Moritz, Assistenz der Geschäftsleitung der Papierfabrik Meldorf, gestern. Man sei jetzt eigenständig am Wellpappenrohpapiermarkt. Panther Packaging trenne sich aus strategischen Gründen von der Papierfabrik Meldorf. Moritz: „Panther konzentriert sich auf den Wellpappen-Sektor.“ Die Papierfabrik Meldorf liefere unter anderem Rohstoff zur Herstellung von Wellpappe, so Moritz. Sie betonte: „Ziel der Papierfabrik Meldorf ist es, sich am Wellpappenrohpapiermarkt als unabhängiger Anbieter und als Spezialist für Nischenprodukte zu etablieren.“

Für die mehr als 100 Mitarbeiter der Papierfabrik soll sich laut Moritz nichts ändern. Es gebe lediglich ein neues Logo, welches demnächst gut sichtbar am Firmengebäude und als Hinweis an der Straße angebracht werde.

Die neuen Eigentümer bezeichnen sich selbst als solide wachsende Familienholding. Man erwerbe Unternehmen, Teile von Unternehmen und Konzernsparten, um sie unter der Prämisse von Nachhaltigkeit, Kontinuität und Innovation langfristig zu begleiten. Hierbei sei man spezialisiert auf die Sanierung von Unternehmen in Umbruchsituationen.

Die Panther-Gruppe, die 2014 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro erlöste, hatte sich bereits Anfang 2012 von einem Tochterunternehmen, der Firma Panther Wellpappen-Service, getrennt. Damals gab es jedoch keinen neuen Eigentümer, die Firma wurde geschlossen.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 11.Jan.2017 | 17:53 Uhr

