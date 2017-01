„Die Tüchtigen leben in Uetersen“ : Neujahrsempfang: Ministerpräsident Torsten Albig erteilt Schwarzsehern eine Absage

1 von 1 Foto: pl 1 von 1

Uetersen | „Das Glück ist mit den Tüchtigen und die Tüchtigen leben in Uetersen.“ Das sagte Torsten Albig, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gestern beim Neujahrsempfang in der Schulmensa der Rosenstadt. Albig erteilte während seiner Grußworte den „Dunkelherbeirednern“ eine klare Absage. Immer nur das vermeintlich Schlechte zu betonen, führe ausschließlich ins Abseits. Das gelte insgesamt und aktuell beim Thema Flüchtlinge. 35.000 Menschen seien vor Krieg und Terror geflohen und in Schleswig-Holstein aufgenommen worden. Eine Krise habe das nicht ausgelöst. Ganz im Gegenteil. Im Norden werde das Miteinander betont, hier würde die humanitäre Integrationskraft gelebt.

Es gebe Verbrecher unter den Geflüchteten. Die gehörten verurteilt und am besten ins Gefängnis. Doch so zu tun, als ob alle so wären, habe fatale Auswirkungen. Es gebe viele Menschen, die ihre Türen öffneten und die Menschen, die ihre Heimat verlassen hätten, bei sich aufnehmen würden und die Werte der Gesellschaft vorlebten. Das sei der richtige Weg − vorzuleben, was man zu Recht von den geflüchteten Menschen fordere, dass sie sich integrierten.

Die Menschen in Schleswig-Holstein hätten bei der Aufnahme der Flüchtlinge viel geleistet. Das solle und das müsse man nicht klein reden. Insgesamt sollten die Menschen keine Angst vor dem viel zitierten „schicksalhaften Jahr“ haben. Albig kennzeichnete dabei den „Brexit“, den Ausgang der US-Wahl (man wissen zumindest in Europa noch nicht, wie mit Trump umzugehen sei) und die bevorstehende Wahl in Frankreich. Was geschehe, wenn sich auch dieses Land gegen Europa stelle? Mit der Angst könnten Menschen gewonnen werden. Das prognostizierte Schicksal aber würden die Menschen bestimmen, nicht irgendwelche Mächte.

Uetersen sei eine Stadt, auf die man schaue, wenn es darum geht zu erklären, wie man Herausforderungen meistere. Auch daher sei er wieder einmal gern in die Rosenstadt gekommen, erklärte Albig, der sich zudem stolz darüber zeigte, zum ersten Mal einen Landeshaushalt vorlegen zu können, der einen Überschuss ausweise.

Es gebe immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Kommune und Land. Doch sollte man sich nicht gegenseitig verklagen, sondern über alle Ebenen hinweg partnerschaftlich zusammenarbeiten, sagte der Ministerpräsident − wissend, dass der Streit in einer Demokratie sehr wohl zur politischen Kultur gehört.

von

erstellt am 09.Jan.2017 | 12:15 Uhr