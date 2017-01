Nägel mit Köpfen im Rathaus : Neue Chancen für die City

1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | Nach einer mehr als 20 Jahre dauernden politischen Debatte haben die Politiker aus der Rosenstadt im Rathaus Nägel mit Köpfen gemacht. Sie machten den Weg frei für den Verkauf des Parkpalettengrundstücks. Bislang stehen den Kunden der Fuzo und der weiteren City „An der Klosterkoppel“ 400 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Zukünftig werden es 200 sein. Jedoch vermutlich barrierefrei erreichbar.

Nach der Schließung des Rewe-Markts an der Lienausallee war die Angst groß, dass mit dem Verschwinden des Frequenzgebers Supermarkt auch die für die City so wichtige Kundschaft dem Standort fern bleibt. Mit ihrer Entscheidung, das Grundstück dem Immobilienmarkt anzubieten, setzten die Politiker von CDU, SPD, Grünen und BfB ein deutliches Zeichen gegen die sich ausbreitenden Sorgen. Im Rathaus hofft Bürgermeisterin Andrea Hansen nun auf viele Angebote und Konzepte sowie auf entsprechende Gebote. Schließlich handelt es sich bei dem Grundstück um einen Teil des Kerngebiets der Rosenstadt. Die Politiker wollen die Offerten bereits im Frühjahr sichten und anschließend entscheiden.

Unterdessen hat Andreas Stief, Vorsitzender der CDU-Fraktion, angekündigt, mit den Bürgern über die weitere Nutzung des Parkpaletten-Grundstücks ins Gespräch kommen zu wollen und diese zu einem Stammtisch einzuladen.

Eins wollen die Rosenstädter nicht: Das citynahe Parkpaletten-Grundstück „An der Klosterkoppel“ dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Das ist während der Sondersitzung der Ratsversammlung am Dienstag-Abend deutlich geworden.

Wenn die Stadt das innerstädtische Grundstück schon verkaufe, solle zumindest über die weitere Nutzung mitbestimmt werden können, forderte unter anderem SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Struve. Das wollten auch die anderen Fraktionen. CDU, BfB und SPD erklärten nach intensiver Debatte ihre grundsätzliche Bereitschaft, das Grundstück mit dem Ziel zu veräußern, dort ein großes Einzelhandelsgeschäft anzusiedeln. Beschlossen wurde, alle Bieter aufzufordern, „neben dem Kaufpreisangebot, ein schlüssiges Entwicklungskonzept vorzulegen, das zwingend die Vorhaltung von mindestens 200 kostenfreien Parkplätzen beinhaltet.“ Kunden schätzen nicht nur in Uetersen kurze Wege.

Der Ratsversammlung organisatorisch vorgeschaltet war eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen und des Hauptausschusses. Dort entwickelten die Grünen ihre Idee eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses. Fraktionschef Thorsten Berndt beantragte, die Bieter aufzufordern, ihre Konzepte mit Komponenten zu versehen, die sowohl dem Aspekt des Einzelhandels als auch dem der Wohnbebauung Rechnung tragen. CDU, SPD und BfB wollten den Grünen nicht folgen − argumentiert wurde dabei mit Konflikten zwischen Mietern und Gewerbetreibenden beim Thema Lärm. Vier Wochen lang soll das Grundstück nun dem Markt angeboten werden. Schon im März, so Bürgermeisterin Andrea Hansen optimistisch, könnten dem Bauausschuss die eingereichten Angebote und Konzepte vorgelegt werden. Das Parkpalettengrundstück ist Teil des Uetersener Kerngebiets. So hoffen Verwaltung und Politik auf einen entsprechenden Erlös.

Mehr als 20 Jahre lang wurde diskutiert

Die Entscheidung im Rat ist ein Paradigmenwechsel und gleicht dem Schlachten einer heiligen Kuh. Mehr als 20 Jahre lang haben viele Politikergenerationen über einen möglichen Verkauf und einen damit verknüpften Neubeginn gestritten. Bislang galt, mögliche Investoren dazu zu verdonnern, mindestens 300 kostenfreie Parkplätze standortnah nachzuweisen. Von dieser Maxime ist man in Uetersen jetzt abgerückt.

Die CDU-Fraktion hat inzwischen angekündigt, mit den Bürgern über ein Nutzungskonzept ins Gespräch kommen zu wollen. Am Dienstag, 17. Januar, wird daher in das Restaurant „quick & easy“, Gerberstraße 10, eingeladen. Andreas Stief, CDU-Fraktionsvorsitzender: „Seien Sie eingeladen und lassen Sie uns über mögliche Nutzungen der Fläche der heutigen Parkpalette diskutieren“. Die CDU möchte mögliche Bedarfe ausloten. Was in der Ratsversammlung noch abgelehnt wurde, soll während des Bürgerstammtisches offen diskutiert werden: einkaufen, wohnen, arbeiten, parken oder/und medizinisch versorgt werden − was will der Uetersener Konsument? Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Abend beginnt um 19 Uhr.

erstellt am 12.Jan.2017 | 12:15 Uhr