Nachwuchskicker erobern Tornesch

Acht Vereine am Vormittag, sieben am Nachmittag, dazu ein unermüdlich anfeuerndes Publikum aus begeisterten und enorm sachkundigen Fußballmüttern und -vätern − das jährliche Hallenturnier des FC Union für den Nachwuchs des Jahrgangs 2008 brachte auch diesmal ein unglaublich energiegeladenes Gewusel in die alte Sporthalle der Klaus-Groth-Schule.



Union-Teams werden Zweiter und Sechster

Das Turnier hatte allerdings einen neuen Namen: Anycall Cup 2017, benannt nach dem neuen Sponsor, einen Anbieter professioneller Online-Telefonanlagen, der auch gleich einen Wanderpokal für die Sieger stiftete. Den nahm Cosmos Wedel mit nach Hause. Die beiden Mannschaften aus der Rolandstadt waren unschlagbar. Nur das Nachmittagsteam musste sich gegen die Hamburger des SC Condor einmal mit einem Unentschieden begnügen. Die Gastgeber schafften am Nachmittag einen ehrenvollen zweiten Platz mit nur drei Punkten Abstand zum Sieger. Vormittags allerdings mussten sich die Union-Kicker mit dem sechsten Platz abfinden.

Eigentlich waren für beide Turnierhälften jeweils acht Mannschaften eingeplant, von 9 bis 13 Uhr die schwächeren, ab 14 Uhr die stärkeren. Aber die Nachmittagsschicht musste dann ohne die Sportfreunde Pinneberg auskommen, denn deren Mannschaft blieb weg. Organisator Steven Schröder und seine beiden Trainer-Kollegen Markus Lux und Christian Raeck wurden mit der neuen Situation schnell fertig und der tollen Stimmung in der Halle konnte die Absage nichts anhaben.

Das bestätigten die vier Nachwuchs-Fußballer Hamza, Maximilian, Moritz und Sander voller Enthusiasmus. Die Achtjährigen, die zwischen ihren Einsätzen die Spiele in der ersten Zuschauerreihe begutachteten, outeten sich stolz als turniererfahren: „Im vergangenen Jahr sind wir auch schon dabei gewesen.“ John vom SC Curslack-Neuengamme ließ sich derweil von Team-Betreuer Kai Völkers das komplizierte Regelwerk eines solchen Turniers erklären. Sein Team kam immerhin bis ins Finale, scheiterte dann aber gegen die Wedeler. Anton aus Uetersen durfte nur zugucken, er war schließlich erst fünf Jahre alt. Aber einen Grund, stolz zu sein, hatte er dennoch: „Ich habe schon zwei Trikots, eins von Deutschland und eins von Schalke“, begann er seine ganz persönliche Fußball-Story.



Jeder Teilnehmer erhält einen Preis

Zum Schluss gab es − neben dem „Anycall“-Wanderpokal für die Besten − für jeden Teilnehmer einen Turnierpreis. Die drei punktbesten Teams erhielten außerdem Mannschaftspokale. Dazu gab es Gutscheine von „easy2coach“, einem Fußballportal für Trainer, Spieler und Vereine im Wert von etwa 1400 Euro. Die Sieger erhielten ganzjährige Mitgliedschaften, alle anderen Mannschaften eine dreimonatige Schnupperzeit. „Den Sponsoren sind wir natürlich sehr dankbar, aber ganz besonders auch den Eltern, ohne deren tatkräftige Unterstützung wir das gar nicht stemmen könnten“, bekräftigte Organisator Schröder zum Ausklang des Turniers.

