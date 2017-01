Nach Silvester wird’s nicht ruhiger

1 von 1 Foto: pl 1 von 1

Kerstin Noffke und Anke Schlüter vom Standesamt Uetersen hatten am letzten Tag des Jahres viel zu tun. 17-mal durften sie verheiraten. Paare aus ganz Deutschland waren nach Uetersen gekommen, um noch vor dem neuen Jahr die Ringe tauschen zu können und das „wilde Zusammenleben“ aufzugeben.

Die meisten Paare waren alleine oder ausschließlich mit ihren Trauzeugen in die Rosenstadt gekommen. Mehrere Paare wollten ihre Ehe erst im Verlaufe der Silvesterparty bekanntgeben. Insofern war an eine Feier in Uetersen auch nicht zu denken. Vielmehr ging es zurück in die eigenen vier Wände, was für einige Paare eine mehrstündige Fahrt bedeutete. Trauorte waren zumeist das Rathaus und das Café Langes Mühle. Eine Eheschließung wurde im Tornescher Heimathaus vollzogen.

Silvester − das war für das Uetersener Standesamt zugleich auch ein Abschiedstag. Aufgrund des Endes der Verwaltungemeinschaft mit dem Amt Haseldorf ist das Standesamt seit gestern für Haseldorf, Haselau und Hetlingen nicht mehr zuständig. Diese drei Gemeinden werden nun dem Standesamt Moorrege zugeordnet. Ausschließlich mit Tornesch gibt es diesbezüglich noch eine Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene. Dennoch: Das Terminbuch des Teams, zu dem nach ihrer Fortbildung nun auch Rathaus-Mitarbeiterin Christine Ladiges gehört , ist für 2017 bereits prall gefüllt. Ob jedoch das Ergebnis von 2016 (600 Trauungen) auch in diesem Jahr erreicht werden kann, muss aufgrund des Verbots aus Kiel, an Sonntagen zu verheiraten, abgewartet werden.

Einen Sonntag gibt es jedoch auch 2017, an dem Trauungen möglich sind − der 5. Februar im Rahmen der Hochzeitsmesse. Paare können sich weiterhin anmelden. Jedes Paar erhält Geschenke von den Ausstellern. Das Standesamt (Anke Schlüter) ist telefonisch unter (0 41 22) 71 40 erreichbar.

von

erstellt am 03.Jan.2017 | 15:37 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen