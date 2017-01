Mitmachen − nicht miesmachen

1 von 1 1 von 1

Die UeNa haben mit Bürgermeisterin Andrea Hansen (Foto) über die Themen Hochzeitsstadt und Einsparpotenziale bei den Liegenschaften der Stadt gesprochen. Im letzten Teil unseres Interviews äußert sich die Bürgermeisterin auch zum Thema bürgerliches Engagement.

Frau Hansen, gibt es Liegenschaften, von denen sich die Stadt trennen könnte, gibt es diesbezüglich Einsparpotenziale?

Andrea Hansen: Natürlich gibt es die, aber dafür muss es Mehrheiten in der Ratsversammlung geben. Wer Neues schaffen will, muss sich auch manchmal von älteren Immobilien trennen. Aber die öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht aufs Spiel gesetzt werden, ob Schule, Schwimmhalle oder Museum. Ich bin ein Fan von Energieeinsparung, Verdichtung und klugen, multifunktionalen Nutzungskonzepten. Gerade in der Innenstadt wird sich durch den Strukturwandel da noch einiges ergeben.

In der Hochzeitsstadt Uetersen darf sonntags nicht mehr verheiratet werden. Ist dabei das letzte Wort bereits gesprochen?

Ich sehe nicht, dass sich da schnell wieder etwas ändert. Wir müssen die Gesetzeslage und Rechtsprechung respektieren. Aber auch unter den derzeitigen Bedingungen wird sich Uetersen als Hochzeitsstadt behaupten, denn wir sind flexibler als andere und bieten ganz besondere Orte für diesen einmaligen Augenblick. 2016 wurden hier 600 Ehen und Lebenspartnerschaften geschlossen. Ich rechne damit, dass sich 2017 ein ähnlich hohes Niveau einstellen wird.

Gibt es weitere Aspekte, die Sie den Lesern gerne mitteilen möchten?

Bleiben Sie gesund in 2017, gehen Sie zuversichtlich in das neue Jahr. Bringen Sie sich ein mit Ideen, Kritik und gerne auch Lob. Uetersen ist stark geworden durch das Mitmachen und Motivieren, nicht durch das Weggucken und Miesmachen.

Für das gute und bessere Miteinander will ich gerne Gräben zuschütten und Brücken bauen. Ich freue mich über jedes Bürgergespräch. Da nehme ich immer Anregungen mit − und meistens auch Rückenwind für meine Arbeit.

erstellt am 07.Jan.2017 | 16:52 Uhr

