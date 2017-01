Mitarbeit der Mitglieder erbeten

1 von 1 1 von 1

Uve Puck (Foto), Vorsitzender vom Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH), ist zufrieden mit der Bilanz des vergangenen Jahres. Die monatlichen Treffen im Parkhotel Rosarium seien stets gut besucht gewesen. Auch an den Ausfahrten des Vereins hätten sich erfreulich viele Mitglieder beteiligt. Insofern habe es dem Vorstand eine große Freude bereitet, die Jahresplanung für 2017 zu erarbeiten. Diese sei, zumindest für die beiden ersten Quartale, nun abgeschlossen, so Puck. Es sei hoffentlich erneut gelungen, im Sinne der Mitglieder ein unterhaltsames Programm zusammenzustellen.

Nach Einblicken in die Uetersener Klostergeschichte (Dienstag, 10. Januar) durch Elsa Plath geht es beim BRH mit der Jahresversammlung (14. Februar) und einem Auftritt der Moorreger Karnevalisten (März) weiter. Zum Thema Lebensmittelverpackungen sei ein Referent der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein eingeladen worden. Und es wird auch wieder Bingo gespielt, wobei es, wie gewohnt, Blumen zu gewinnen gibt. Ein Sommerfest schließt das erste Halbjahr ab.

Ebenfalls bereits fest im Blick hat der Vorsitzende die Jahresausfahrt, die die Mitglieder am 26. Juli in die Propstei führen wird. Besucht werden die Korntage. Anmeldungen nimmt Uve Puck von sofort an unter (0 41 22) 4 22 74 entgegen. Und im Herbst chauffiert der Reisebus die Angemeldeten nach Boltenhagen (Klützer Winkel). Ein genaues Datum für diese Fahrt steht noch nicht fest. Interessenbekundungen nimmt der Vorsitzende aber bereits jetzt entgegen.

Die Mitgliederzahl habe sich nach einem kurzen Höhenflug bei etwa 90 eingependelt. „Damit sind wir der zweitgrößte Ortsverein innerhalb des Landesverbandes“, so Puck. Der größte Ortsverein ist in Glückstadt zu Hause. Dort bekennen sich rund 200 Menschen zum BRH. Es sei erstaunlich, dass der BRH in kleinen Städten und Gemeinden stark ist, so Puck. In Kiel und Städten ähnlicher Größe gebe es faktisch keine funktionierenden Ortsvereine. In Uetersen werde der Vorstand alles tun, um die Mitgliedschaft weiterhin anzusprechen und rühre auch die Werbetrommel.

Das Thema Vorstand spricht Puck nur ungern an, hat er doch bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass es dem dreiköpfigen Gremium kaum möglich ist, die umfangreiche Arbeit aufrechtzuerhalten. Ein entsprechendes Engagement von Mitgliederseite sei daher wünschenswert. Wer im Vorstand mitarbeiten wolle, könne sich ebenfalls bei ihm melden. Er selbst wolle 2018 nicht wieder antreten. Dann sei er 80 Jahre alt. Es sei nur so, dass, wenn es keinen Nachfolger gebe, der Ortsverein in Zukunft über den Landesverband betreut werde. „Monatliche Veranstaltungen und eine so intensive Betreuung, wie wir sie derzeit noch vor Ort leisten, wird es dann nicht mehr geben“, so der Vorsitzende. Sein dringender Appell daher an die Mitglieder: „Bitte beteiligen Sie sich!“. Dass das kein einfaches Unterfangen wird, weiß Puck, Bislang habe es, trotz mehrfacher Appelle, keine Resonanz gegeben.

Vielleicht gebe es im Februar ein Signal aus der Mitgliedschaft. Den trockenen Verlauf der Jahresversammlung mit Beginn um 15 Uhr versuche er mithilfe einer Bilderschau aufzulockern. Zu sehen, so Puck, seien Fotos von einer Fahrt mit der Aida. Virtuell besucht würden dabei Helsinki, Stockholm, Danzig, Kopenhagen und Sankt Petersburg. Alle BRH-Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr im Parkhotel. Gäste sind willkommen.



erstellt am 09.Jan.2017

