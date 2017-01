Schutz ist möglich : Mit Video: Expertin der Verbraucherzentrale berät Schüler

1 von 1 Foto: pl 1 von 1

Uetersen | Das Recht wirkt immer und begleitet den Menschen auf Schritt und Tritt. Und genauso, wie man im Gehen ins Straucheln geraten kann, hält das Recht des Alltags genug Stolperfallen bereit. Auch für Jugendliche. An der Rosenstadtschule sind die Lehrer bemüht, den Mädchen und Jungen das für das Leben notwendige Rüstzeug zu vermitteln. Und das immer wieder auch mithilfe von externen Referenten. So informierte jetzt eine Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein Neuntklässler über das Thema „Rechtsirrtümer des Alltags“.

Rechtsanwältin Lucy Reh erklärte den 15-Jährigen, dass Verträge nicht zwingend die Schriftform erfordern. Verträge wirkten unter Umständen auch ohne Unterschrift. Können Waren bei Nichtgefallen einfach umgetauscht werden? Meist ist das kein Problem – einen rechtlichen Anspruch darauf hat man jedoch nicht. Im Internet steht dem Verbraucher dagegen ein gesetzliches Umtauschrecht innerhalb einer bestimmten Frist zu. Viele Jugendliche würden dem Irrtum unterliegen, so die Verbraucherschützerin, einmal im Internet Veröffentlichtes könne ohne Rücksprache mit dem für die Veröffentlichung Verantwortlichen weiter kopiert und damit im Internet verbreitet werden. Das aber sei ein Verstoß gegen das Urheberrecht und könne sehr teuer werden.

Das Internet ist für Jugendliche eine bedeutende Plattform. Dort halten sie sich täglich − auch via Smartphone − mehrere Stunden lang auf. Schon ein Versehen, ein falscher Knopfdruck, könne hohe Kosten nach sich ziehen. Lucy Reh warnte in diesem Zusammenhang vor den Maschen der Abo-Falle. Kostenlose Apps finanzieren sich meistens über Werbung. Daher sei zu vermuten, dass Abofallen in der Regel in der Werbung versteckt sind. Oft reicht ein Antippen der Einblendung durch den Nutzer. Ohne dass dieser es wollte, hat er dadurch einen kostenpflichtigen Vertrag abgeschlossen. Schlimmer noch: Die nun anfallenden Kosten werden vom Netzanbieter eingezogen und „verstecken“ sich als unscheinbares Kürzel auf der Telefonrechnung. Ähnlich verhält es sich bei den „In-App-Käufen“. Darunter versteht man kostenpflichtige Zusatzfunktionen, die im Rahmen einer App erworben werden können. Bei Spielen kann es sich dabei beispielsweise um „extra Leben“ oder die „erweiterte Versionen“ des Spiels handeln. Oft sind die dadurch entstehenden zusätzlichen, teils sehr hohen Kosten nur ungenügend gekennzeichnet.

Vor Abofallen, informierte die Rechtsanwältin, könne man sich jedoch wirksam schützen. Alle Schüler ließ sie abschreiben, wie das geht und empfahl, dem so auch zu folgen − bevor die Falle zuschnappt. Wichtig ist dabei die sogenannte „Drittanbietersperre“. Der „Drittanbieter“ ist der Anbieter des ungewollten Abos, also nicht die Telefongesellschaft. Die Sperrung kann durch einen Anruf beim Mobilfunkanbieter aktiviert werden. Besser, so die Anwältin, sei aber die Schriftform. Wer schon einmal in eine Abofalle geraten ist, weiß, wie schwer eine Kündigung ist. Denn der Vertragspartner muss vom Nutzer des Handys erst einmal identifiziert werden.

Zum Erwachsenwerden gehört ebenfalls die eigene Wohnung. Auch dieses Thema wird demnächst an der Rosenstadtschule im Unterricht behandelt. Die Neuntklässler freuen sich bereits auf den Referenten vom Mieterverein, der sie hinsichtlich dieses Themenfeldes schulen möchte.

von Klaus Plath

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:15 Uhr