Männliche Sänger dringend gesucht

Im September hat die Heidgrabener Liedertafel ihr 110-jähriges Bestehen gefeiert. Der Kalender ist mit Auftritten und Ausfahrten gut gefüllt. 54 Mitglieder zählt der Chor derzeit − Höchststand. Gute Aussichten für die Zukunft möchte man also meinen. Doch die Liedertafel hat ein Männerproblem, 42 Sängerinnen stehen lediglich zwölf Sänger zur Seite. Neue Mitstreiter werden deswegen händeringend gesucht.

Sopran, Alt, Tenor, Bass − ein Chor sollte alle vier Stimmen abdecken. Bass und Tenor sind allerdings reine Gesangsstimmlagen für Männer. Hier drückt der Schuh bei der Liedertafel entsprechend am meisten. Doch Marion Sörensen, gemeinsam mit Helga Dürkob Chor-Vorsitzende, betont: „Wir brauchen für jede Stimme dringend Nachwuchs.“

Vor zehn Jahren habe es noch 20 männliche Mitglieder gegeben, berichtet Sörensen. Doch die Zahl sei, auch aufgrund von Todesfällen, auf zwölf zurückgegangen. Als eine Erklärung für fehlende Neu-Mitglieder sieht die Vorsitzende das große Angebot an Freizeitaktivitäten. „Die Leute gehen eher zum Sport, als zum Singen.“ Dabei kann die Liedertafel mit einem abwechslungsreichen Vereinsleben aufwarten. Etwa zehn Auftritte gibt es pro Jahr − von Konzerten in der Uetersener Erlöserkirche und der Tornescher Kirche über das Freiluftsingen bis zu Auftritten im Rosarium und bei Feiern. Nicht zu vergessen sind auch die Ausfahrten. So haben die Mitglieder der Liedertafel im Rahmen der sogenannten Chorfreizeiten bereits im Kölner Dom, der Dresdner Frauenkirche, dem Lübecker Dom und dem Hamburger Michel gesungen. 2017 steht eine Fahrt nach Rügen, die Sörensen liebevoll „Ostseetournee“ nennt, auf dem Programm.

Alte Lieder mit verstaubten Texten − dieses Vorurteil haftet Chören häufig an. Nicht so in Heidgraben. „Wir haben unser Liedgut jüngst modernisiert“, berichtet Sörensen. Sie hofft, dass der Chor so auch für junge Menschen interessanter wird. Neben traditionellen deutschen Liedern, Gospels und Kirchenmusik haben die Musiker auch Pop-Songs, Jazz-Kanons und Folk-Songs in ihr Repertoire aufgenommen.

Wenn Marion Sörensen über die Liedertafel spricht, wird ihre Begeisterung für den Chor schnell deutlich. „Es macht richtig Laune, die Stimmung ist gut und wir integrieren Neu-Mitglieder sofort“, erzählt die 67-Jährige. Voll des Lobes ist sie auch für Chorleiterin Regine Winkler-Kopper, die das Amt seit mittlerweile 20 Jahren inne hat.



Erste Probe im neuen Jahr am 12. Januar

Geprobt wird jeweils donnerstags ab 20 Uhr im Gemeindezentrum Heidgraben. Erster Termin im neuen Jahr ist der 12. Januar. Sörensen würde sich freuen, dann bereits einige Interessierte begrüßen zu dürfen. Denn, so betont die Vorsitzende der Liedertafel mit einem Lächeln: „Singen ist auch für Körper, Stoffwechsel und das Herz wichtig.“

> Weitere Infos bei Marion Sörensen unter Telefon (04122) 43111 und im Internet unter www.heidgrabener-liedertafel.de

von Philipp Dickersbach

erstellt am 28.Dez.2016 | 16:48 Uhr

