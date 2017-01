Betonstraße in Heidgraben : Längere Rotphase und Tempo 30

1 von 1 Foto: dickersbach 1 von 1

Heidgraben | Von 50 auf 30 Stundenkilometer: Heidgrabens Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) und das Amt Geest und Marsch Südholstein haben beantragt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Betonstraße in Höhe des MarktTreffs zu reduzieren. Zudem soll die Grünphase der Badarfsampel für Fußgänger verlängert werden. Das teilte Jürgensen während der Mitgliederversammlung der Heidgrabener Sozialdemokraten mit. Hintergrund ist die Verlegung der Schulmensa in den MarktTreff. Auf dem Weg zum Mittagessen müssen die Grundschüler ab dem kommenden Schuljahr die Betonstraße überqueren.

In seinem Bericht über die aktuelle Kommunalpolitik ging Jürgensen, der ebenfalls Vorsitzender des SPD-Ortsvereins ist, darauf ein, dass der Haushalt 2016 mit einem leichten Plus von 2000 Euro abgeschlossen werden konnte, da 80.000 Euro mehr als gedacht an Gewerbesteuereinnahmen und 30 000 Euro mehr an Landeszuweisungen zu verzeichnen sind. „Auch bei den Schulkostenbeiträgen und bei Beiträgen für den Besuch von Kindern in Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb der Gemeinde lagen die Kosten unter den im Haushalt eingestellten Mitteln“, so Jürgensen. Er verwies darauf, dass die in den Haushalt eingestellten Einnahmen an Elternbeiträgen für die Betreuung der Kinder im Heidgrabener Kindergarten den Schätzungen entsprachen. „Die CDU hatte uns hier Schönrechnerei vorgeworfen. Dem war nicht so“, sagte Jürgensen. Er machte jedoch auch deutlich, dass nicht alle Vorhaben, die im Haushalt 2016 verankert waren, umgesetzt worden sind. „Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben. Die Kosten werden uns also im Haushalt 2017 begleiten“, so der Bürgermeister.

So ist der beschlossene Austausch der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente Beleuchtung noch nicht begonnen worden. Dafür waren im Haushalt 2016 über den Nachtrag 150.000 Euro eingestellt worden. Auch die Baumaßnahmen für die Entwässerung des Schulhofes und die Sanierung der Straße Lerchenfeld im Bereich zur Betonstraße sind im vergangenen Jahr nicht erfolgt. „Das Amt Geest und Marsch Südholstein hat sich im Fachbereich Bauen und Liegenschaften neu aufgestellt. Wir erwarten jetzt, dass die von uns beschlossenen baulichen Maßnahmen vom Amt zügig abgearbeitet werden“, betonte Jürgensen.

Ein Beschluss mit Bauchschmerzen

Der Beschluss, die Schulmensa ab dem Schuljahr 2017/18 in den MarktTreff zu verlegen, sei in der Gemeindevertretung mit Bauchschmerzen beschlossen worden − „weil die Kinder die Betonstraße überqueren müssen“, so Jürgensen. „Aber die Schule und der Mensabetrieb im offenen Ganztag der Schule brauchen mehr Platz.“ Die SPD-Mitglieder begrüßten, dass er gemeinsam mit dem Amt bei den Entscheidungsbehörden eine Verlängerung der Grünphase der Bedarfsampel an der Betonstraße in Höhe des MarktTreffs und für den unmittelbaren Straßenabschnitt Tempo 30 beantragt hat.

Auch in 2017 wird die SPD Heidgraben zu einem Graue-Erbsen-Essen mit Gesprächen über Politik in die Gaststätte Arndt einladen. Als Termin ist der 28. Februar vorgesehen. „Wir werden versuchen, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer oder Bildungsministerin Britta Ernst als Gesprächspartner zu bekommen“, kündigte Jürgensen an.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:00 Uhr