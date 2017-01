Kickend die Kameradschaft pflegen

1 von 1 Foto: plü 1 von 1

Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert zehn Minuten: Für Sonnabend, 21. Januar, lädt die Feuerwehr Tornesch zum 13. Tornescher Blaulichtcup ein. Um 10 Uhr startet das Fußballturnier der Rettungskräfte um den Stadtwerkepokal in der neuen Sporthalle der Klaus-Groth-Schule.



Neue Teams aus Ellerhoop, Prisdorf und Uetersen

Neben dem „Team Tornesch“ haben sich auch Mannschaften der Wehren aus Klein Nordende, Heist und Seester angemeldet, ebenso sind der Katastrophenschutz (Kater) Pinneberg, die Spielgemeinschaft RettPol 112 von Rettungsdienst und Polizei sowie die DSG Quickborn-Bilsen mit von der Partie, die in diesem Jahr von Kräften der Polizei verstärkt werden. Erstmals nehmen die Wehren aus Ellerhoop und Prisdorf sowie das DRK Uetersen mit einer eigenen Mannschaft an dem Turnier teil. Wie jedes Jahr stehen Kameradschaftspflege und Fairplay im Vordergrund. Auch aus diesem Grund ist es bei dem Turnier in der Vergangenheit noch nie zu ernsthaften Verletzungen gekommen. In der Vorrunde spielen die zehn Mannschaften in zwei Gruppen zu jeweils fünf Teams. Während die Turnierleitung die Ergebnisse auswertet, zeigen die Nachwuchskicker der G-Jugend von FCU Tornesch und TSV Holm, was sie schon können. Die Fünf- und Sechsjährigen freuen sich darauf, vor großem Publikum aufzulaufen, das nicht mit Applaus und Jubel spart. Nach der Zwischenrunde und den Platzierungsspielen wird gegen 16.30 Uhr der Sieger feststehen. Im vergangenen Jahr hat die Mannschaft aus Seester den Wanderpokal mitgenommen, genauso wie im Jahr zuvor. Sollte den Seesteranern das Triple gelingen, bleibt der Pokal dauerhaft in der Wache am Schulsteig.

Gespielt wird nach den Hamburger Hallenfußballregeln. Fünf Feldspieler und ein Torwart spielen in jeder Mannschaft, Auswechslungen sind erlaubt. Ein Seitenwechsel findet nicht statt. Brigitte und Jochen Bruchhaus sorgen als Turnierleiter dafür, dass alles regelkonform abläuft. Reiner Koppers leitet die Spiele als Schiedsrichter, ihm steht ein zweiter Mann zur Verstärkung zur Seite. Das DRK Uetersen übernimmt den Sanitätsdienst und freut sich wieder auf ein spannendes, aber faires Turnier.

Für das leibliche Wohl sorgt das Orga-Team der Tornescher Wehr. Morgens erwartet die Besucher ein Büffet mit belegten Brötchen, mittags gibt es Würstchen, Frikadellen und Brezeln und nachmittags Kaffee und Kuchen. Alles zu fairen Preisen, wie die Kameraden betonen.

Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.



