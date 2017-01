Keine Rückführung der GGT

1 von 1 Foto: svk 1 von 1

Ohne die Stimmen der Christdemokraten haben SPD und FDP in der Ratsversammlung den Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) für 2017 verabschiedet. Knackpunkt für die Christdemokraten sind die Grunderwerbskosten von mehr als einer Million Euro für die Neubaumaßnahme des Kindergartens Seepferdchen im Wohngebiet Tornesch am See.



GGT soll den Marktpreis zahlen

Die Stadt hatte die Grundstücke, die eigentlich für eine Wohnbebauung vorgesehen waren, zu einem geringeren Preis gekauft. Die GGT soll nun jedoch den üblichen Marktpreis an die Stadt zahlen. „Diese internen Kalkulationen verteuern jetzt die Kosten für den Kindergarten“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christopher Radon. SPD-Ratsherr und Finanzausschussmitglied Artur Rieck konterte, dass es richtig sei, den jetzt üblichen Marktpreis zu zahlen.

Der Ergebnisplan des GGT-Haushaltsplans 2017 schließt bei den Erträgen mit 777 200 Euro und bei den Aufwendungen mit 777 000 Euro und somit mit einem Jahresgewinn von 200 Euro ab. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 6 673 000 Euro sowie die Auszahlungen mit 6 815 600 Euro festgesetzt. Das Defizit wird durch ein bei der Stadt Tornesch aufzunehmendes Liquiditätsdarlehen ausgeglichen. Der Gesamtbetrag der Kredite liegt bei 5 799 800 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite bei 1 643 500 Euro. Zins und Tilgung sollen über Miet- und Pachteinnahmen für städtische Gebäude gedeckt werden.

Zu den von der GGT Tornesch in diesem Jahr geplanten Maßnahmen gehören der Neubau des Kindergartens im Wohngebiet Tornesch am See für etwa 3 Millionen Euro, die Sanierung der DRK-Kindertagesstätte für etwa 1,3 Millionen Euro und der Erwerb der DRK-Kindertagesstätte. Alle Maßnahmen werden über die Darlehen finanziert.



Über CDU-Antrag wird nicht abgestimmt

Im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2017 der GGT hatten die Christdemokraten im Finanzausschuss einen Antrag zur Rückführung der GGT zum Haushaltsjahr 2018 oder 2019 in den städtischen Haushalt eingebracht. „Von der GGT werden Gebäude und Grundstücke erworben, verwaltet und veräußert. Das sind Aufgaben, die eine Stadt ohnehin für ihre Projekte und Liegenschaften übernimmt. Wir sind deshalb der Meinung, dass diese Aufgaben nicht mehr notwendigerweise weiter von einer eigenen städtischen Gesellschaft übernommen werden müssen. Bei einer Rückführung müsste kein separater doppischer Haushalt mehr geführt werden, An- und Verkäufe sowie die Unterhaltung städtischer Gebäude würden sich direkt im Haushalt der Stadt wiederfinden, und es müssten keine finanziellen Ausgleiche zwischen Stadt und GGT, die zu 100 Prozent der Stadt gehört, erfolgen“, hatte der CDU-Ratsherr und Vorsitzende des Finanzausschusses Andreas Quast (Foto) damals argumentiert. Doch die SPD-Mehrheitsfraktion sah keinen Handlungsbedarf, über eine Rückführung der GGT zum doppischen Haushalt der Stadt abzustimmen und verwies auf noch fehlende geprüfte Jahresabschlüsse der GGT.



