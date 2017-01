Jürgensen: „Wir müssen tätig werden“

1 von 1 Foto: kaufmann 1 von 1

Einstimmig haben die zur Jahresversammlung der SPD Heidgraben anwesenden Mitglieder ihren Vorstand für die geleistete Arbeit 2015 entlastet. Da aufgrund von Terminüberschneidungen die ursprünglich für Dezember vergangenen Jahres geplante Mitgliederversammlung verschoben werden musste, nahmen die Genossen erst im neuen Jahr den Vorstands- und Kassenbericht für 2015 entgegen. In die Ausführungen des Ersten Vorsitzenden Ernst-Heinrich Jürgensen und des Kassenwarts Frank Tesch flossen jedoch auch Anmerkungen zu Veranstaltungen 2016 beziehungsweise zur bereits geprüften Kasse für 2016 ein.

Die gute Kassenlage, vorwiegend gespeist durch Mitgliedsbeiträge, Sitzungs- und Fraktionsgelder, werde die Finanzierung von Druckkosten für Plakate und das SPD-Wahlprogramm mit Kandidatenvorstellung für die Kommunalwahl 2018 sicherstellen, so Tesch. Sowohl 2015 als auch 2016 fanden die traditionellen SPD-Veranstaltungen Graues Erbsen-Essen, Radtour in den Mai und Ausfahrt zu den Karl-May-Festspielen statt. Die Resonanz war außer bei der Ausfahrt 2016 zu den Karl-May-Festspielen sehr gut. „Wir hatten die Fahrt nach Bad Segeberg im vergangenen Jahr vor die Sommerferien gesetzt. Das ist nicht so gut angekommen. Deshalb nehmen wir in diesem Jahr wieder als Ausfahrtdatum den letzten Freitag in den Sommerferien“, kündigte Jürgensen an. Die vom SPD-Ortsverein bezuschusste Ausfahrt wird für alle Heidgrabener angeboten. Immer waren zwei Busse besetzt, im vergangenen Jahr war es jedoch nur einer. Auf einen Skatabend hatten die Sozialdemokraten im Herbst 2016 verzichtet. Um die Resonanz wieder zu steigern, soll nun ein Termin im Februar oder März angeboten werden.

Mit einer Schweigeminute gedachten die Genossen ihrer im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder. Jürgensen informierte, dass dem Ortsverein aktuell 38 Mitglieder, darunter 26 Männer und zwölf Frauen, angehören. „Der Altersdurchschnitt unserer Mitglieder beträgt 64,3 Jahre. Wir müssen tätig werden, Mitglieder für unsere Partei und im Hinblick auf die Kommunalwahl auch auf ein aktives Mitwirken zu gewinnen, denn es haben Aktive bereits angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen“, machte der Ortsvereinsvorsitzende deutlich. Der erste Schritt zur Mitgliedergewinnung wurde bereits getan: Jürgensen begrüßte als neues Mitglied Reinhard Bents. Der Nordmark-Pharmamitarbeiter ist Jahrgang 1978, in Niedersachsen aufgewachsen und lebt seit 2008 in Heidgraben. Bents engagiert sich bei der Flüchtlingsbetreuung und gewerkschaftlich im Betriebsrat. Auch im SPD-Ortsverein Heidgraben arbeitet er nun an vorderer Stelle mit. Er wurde − wie auch erneut Frank Büchner − zum Beisitzer gewählt.

Einstimmig wiedergewählt wurden auch Kassenwart Frank Tesch, Schriftführerin Andrea Becker und Michael Behrmann zum stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden. Behrmann steht allerdings nicht für die zwei Jahre umfassende Wahlperiode sondern nur für ein Jahr zur Verfügung. Das hatte er schriftlich erklärt, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Zu Delegierten des Kreisparteitages wurden Ernst-Heinrich Jürgensen, Irmgard Voß und Frank Tesch und zu Kassenprüfern Ute Lohse-Roth sowie Gerhard Lohse gewählt.



von Sylvia Kaufmann

erstellt am 17.Jan.2017 | 17:20 Uhr