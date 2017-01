Hilfe für Menschen ohne Obdach

Die Stadt Uetersen und die Diakonie sagen der Wohnungslosigkeit in der Rosenstadt gemeinsam den Kampf an. Bürgermeisterin Andrea Hansen begründet den Schulterschluss mit der Feststellung, dass die Obdachlosigkeit stark angestiegen sei.

Das Problem werde die Stadt auch in Zukunft begleiten, und in der Beratungsstelle für Wohnungslose vom Diakonischen Werk gebe es einen Partner, der helfen könne, dem Thema offensiv zu begegnen. Die Bürgermeisterin informierte während eines Pressegesprächs im Rathaus darüber, dass es derzeit 37 Obdachlose in Uetersen gebe. In der Regel sei es so, bestätigten Antje Mause und Peter Diekmann von der Diakonie, dass aufgelaufene Mietschulden für die Kündigung der Wohnung und nachfolgend die Obdachlosigkeit sorgen würden.

Räumungsklagen könnten aber vermieden werden, wenn gemeinsam rechtzeitig gehandelt werde. Daher wollen Stadt und Diakonie jetzt alle Wohnungseigentümer anschreiben und diese darauf hinweisen, dass es Mietern bei drohender Überschuldung möglich ist, sich an die Beratungsstelle zu wenden. Die Mieter sollen gegebenenfalls von den Vermietern über diesen Weg informiert werden, so der Wunsch von Stadt und Diakonie.

Gelinge dieser Dialog, sei es möglich, so die Beteiligten, das Mietverhältnis aufrechtzuerhalten. Auch mithilfe des Jobcenters, das ein Darlehen gewähren könne, wenn die Wohnung erhaltenswert sei.

Über das Jobcenter könne zudem ein weiterer wichtiger Punkt für bereits wohnungslos gewordene Menschen geregelt werden, so Mause: Mithilfe des Jobcenters könne gewährleistet werden, dass wohnungslose Klienten eine Postanschrift erhalten. Das Jobcenter nehme dabei die Post entgegen und reiche sie an die obdachlosen Menschen weiter. Der Kontakt zu diesem Klientel bestehe sowieso. Gespräche seien mit dem Jobcenter diesbezüglich schon geführt worden. In Pinneberg werde bereits so verfahren − mit großem Erfolg, so Mause.

Es sei so möglich, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Denn um Geld „vom Amt“ zu erhalten, sei eine Postadresse notwendig. Geld aber sei Voraussetzung dafür, „wieder in Fahrt“ zu kommen, also zum Beispiel Bewerbungskosten oder Busfahrten zumindest vorfinanzieren zu können.





