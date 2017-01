Großes Lob für die Motivation

vergrößern 1 von 2 Foto: Kaufmann (2) 1 von 2

Gute Ausbildung und kameradschaftliches Miteinander zeichnen die Uetersener Jugendfeuerwehr aus. Dafür gab es auf der Jahresversammlung Lob von Wehrführer Karsten Schütt, der die Feuerwehrnachwuchskräfte im vergangenen Jahr bei einigen Aktivitäten begleitet hatte. „Ihr seid unser Nachwuchs und ich hoffe, dass ihr auch künftig eure Ausbildung in der Jugendfeuerwehr nutzt, um nahtlos in die aktive Wehr einzusteigen. Einige eurer Ehemaligen tragen mittlerweile schon Verantwortung in unserer Wehr“, betonte Karsten Schütt. Er freute sich, dass mit Kieren-Richard Devine, der fünf Jahre in der Jugendfeuerwehr ausgebildet wurde, und Nick Pardun nach vier Jahren Mitgliedschaft in der Jugendwehr wieder zwei Nachwuchskräfte in die aktive Wehr überstellt und zum Feuerwehrmann befördert werden können.

In seinem Jahresbericht ging Jugendgruppenleiter Michel Fetzer auf die zahlreichen Aktivitäten in der Ausbildung ein. Dazu gehörten 2016 Dienste und Übungen, Schulungen zur Ersten Hilfe und Gerätekunde, bestandene Prüfungen zum Ausbildungsnachweis „Jugendflamme 1“ und „Jugendflamme 2“, die Teilnahme am Jugendfeuerwehr-Pfingstzeltlager, dem Kreisfeuerwehrtag sowie Ausflüge und Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege. Beim Pfingstzeltlager in Schenefeld belegte die Uetersener Jugendwehr den vierten Platz, auch beim Kreisfeuerwehrtag in Haselau absolvierten die Mitglieder die Spiele zur „Zufriedenheit“, wie Jugendgruppenleiter Michel Fetzer resümierte. Die Nachwuchskräfte der Uetersener Feuerwehr beteiligten sich zudem am Crosslauf des TSV Uetersen, unterstützten die aktive Wehr beim Sommerfest, richteten mit den Aktiven einen Gemeinschaftsdienst am Stichhafen aus und begleiteten einen Lampion- sowie den Martinsumzug der IHG (Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe).

Höhepunkt für alle war der 24-Stunden-Dienst, der in drei Gruppen realitätsnah mit verschiedenen Übungseinsätzen, bei denen die Jugendfeuerwehrmitglieder ihr Wissen unter anderem beim Beseitigen einer Ölspur, beim Löschen eines brennenden Müllcontainers oder bei der Personenrettung mit Erster Hilfe unter Beweis stellen konnten. Auch acht Kameraden aus der befreundeten Jugendfeuerwehr Wittstock nahmen an dem 24-Stunden-Dienst teil. „Neben den Einsätzen bestanden wir an dem Wochenende auch die Prüfungen zur ,Jugendflamme 2‘. Es war ein perfektes Dienstwochenende, für dessen Planung und Durchführung wir uns nochmals bei unseren Ausbildern bedanken“, betonte Jugendgruppenleiter Michel Fetzer.



Wiederwahl für den 17-Jährigen

Der 17-Jährige wurde nach der einstimmigen Entlastung des Jugendfeuerwehrausschusses zum dritten Mal zum Jugendgruppenleiter gewählt und erhielt die Stimmen aller 17 anwesenden wahlberechtigten Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Wiederwahl erfolgte auch für Lutz Pagelkopf zum Gruppenführer der ersten Gruppe und damit auch Stellvertreter des Jugendgruppenleiters. Rabea Hissenkämper wurde zur Gruppenführerin der zweiten Gruppe, Emely Fritz zur Schriftwartin, Moritz Riewesell zum Kassenwart und Nils Szaguhn zum Beisitzer gewählt. Wehrführer Karsten Schütt, Jugendfeuerwehrwart Eike Schütt und der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Jan Sudek gratulierten den Gewählten, wünschten ihnen Erfolg in ihren Ämtern und ehrten die 19 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die die Leistungsprüfung „Jugendflamme 2“ bestanden hatten.

Aktuell gehören der Jugendfeuerwehr Uetersen 19 Jungen und sechs Mädchen an. Fünf Mitglieder haben ihr Probejahr erfolgreich beendet und wurden in die Jugendwehr aufgenommen. Sechs Interessenten wurden zur Absolvierung des Probejahres begrüßt.





17.Jan.2017