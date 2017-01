Frauenpower beim GHV Tornesch

vergrößern 1 von 3 Foto: me 1 von 3





Der Gebrauchshundverein Tornesch freute sich über einen riesigen Andrang auf der Jahresversammlung, denn 71 des insgesamt 204 Mitglieder starken Vereins waren der Einladung des Vorstands in die Gaststätte Birkenhain gefolgt. An der Vereinsspitze steht erstmalig eine Frau: Zur Ersten Vorsitzenden wurde Brigitte Rein gewählt.

Sichtlich bewegt, legte der Erste Vorsitzende Manfred Schreiber (Foto) sein Amt nach vier Jahren nieder. „Aus zeitlichen Gründen kann ich leider nicht weitermachen“, bedauerte er. In geheimer Wahl gaben sich die Stimmberechtigten neue Vorstandsmitglieder, Gründungs- und Ehrenmitglied Volker Menge fungierte als Wahlleiter. Neue Erste Vorsitzende der Hundesportler wurde Brigitte Rein. „Biggi“ betreibt seit 17 Jahren Hundesport. „Mir ist es wichtig, dass der Verein modern und aufgeschlossen geführt wird“, formulierte sie ihre Ziele, „zudem liegen mir die Gesundheit und das Wohlbefinden der Hunde sehr am Herzen.“ Rein ist die erste Frau an der Spitze des 1962 gegründeten Vereins.

Neue Schriftführerin wurde Daniela Matheus, ihre Vorgängerin Petra Stiemert ließ sich nach vier Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl aufstellen. Matheus setzte sich mit klarer Mehrheit gegen ihren Mitbewerber Jörg Saadhoff durch. Die Besitzerin eines Hovawarts und eines Schäferhundes ist seit neun Jahren im Verein und hat dort die „Obedience“-Sparte aufgebaut. Nicht besetzt werden konnte vorerst die Stelle des Platzwarts, denn auch dieses Amt gab Schreiber auf.

„Das Wirtschaftsjahr wurde mit einer schwarzen Null abgeschlossen“, erläuterte Kassenwartin Bettina Büchner. Das Vereinsvermögen schrumpfte um rund 5000 Euro, denn so viel hat der neue Rasenmäher gekostet, der die Platzpflege deutlich erleichtert. Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt. Außerdem verabschiedete der GHV Tornesch eine Neufassung der Geschäftsordnung, in der unter anderem die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands geregelt ist. Im Zuge der Ehrungen wurden die Namen der Sportler und Hunde verlesen, die in den jeweiligen Sparten durch ihre sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr die meisten Punkte geholt hatten. Die Besten der ersten Klasse sind in der Disziplin „Obedience“, englisch für „Gehorsam“, Petra Adrian mit „Donald“ und in „Rally Obdedience“ Heike Plehn mit „Gaisha“. In der höchsten Prüfungsstufe für die Rettungshunde wurde Elke Jackel mit „Pelle“ Erste. Die Sieger des Turnierhundsportssind im Vierkampf Eileen Herrmann mit „Stummel“, im Dreikampf Susanne Müller mit „Jeannie“, im Geländelauf Marc Schulz mit „Alfred“ und im „Dogscooter“ Jeanine Gaedke, ebenfalls mit „Alfred“. Tosenden Applaus bekam Sylvia Richwin (Foto): Jeden Sonnabend backt sie Kuchen oder Torten, behält jeweils ein Stück für sich und spendet den Rest dem Verein. Alle Hundefreunde können die Leckereien dann günstig zugunsten der Vereinskasse erwerben. „Wir danken auch den Kantinenfrauen und allen helfenden Händen bei der Platzpflege“, so der scheidende Vorsitzende.



Jugendvizemeisterin auf Bundesebene

Im Jahresrückblick besonders positiv bewertete Ausbildungswartin Ilona Neumeister, „dass unser Verein auch landesübergreifend gestartet ist, beispielsweise bei der Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaft im Gebrauchshundsport, einem Pokalkampf von vier Landesverbänden.“ Wie Eileen Herrmann, Erste Jugendwartin des GHV, berichtete, feierte die Vereinsjugend im Jahre 2016 große Erfolge: Auf dem bundesweiten Jugendsportfest wurde Herrmann Jugendvizemeisterin in der Sparte „Obedience“, ihre Vereinsfreundin Chantal Heilmann wurde Deutsche Jugendmeisterin in der Kategorie „Vierkampf 2“ bei den 15- bis 18-Jährigen. Bei den Sport-Rettungshunden, einer noch jungen Sparte im GHV Tornesch, qualifizierte sich immerhin bereits ein Team für die Deutsche Meisterschaft. Daniela Matheus, Obfrau „Obedience“, freute sich: „Unser Turnier in 2016 war so gut besucht, dass wir zwei Turniertage füllen konnten, das streben wir auch dieses Jahr wieder an.“

Auch in allen anderen Sparten haben gut besuchte Turniere stattgefunden. Schreiber bilanzierte ebenfalls positiv über das vergangene Geschäftsjahr: „Alle Veranstaltungen und Prüfungen konnten stattfinden, alle Arbeitsdienste waren gut besucht, die Pflege der Anlage war gewährleistet!“



