Eine Tradition (fast) seit 1545

Genießt der Herrenabend der Uetersener Schützengilde wirklich eine fast 500-jährige Tradition, so wie Oberst Michael Skamel aus der Appener Marseille-Kaserne, am Freitagabend in den Raum geworfen hat? Wurde schon Mitte des 16. Jahrhunderts Grünkohl gespeist? Und wer hat ihn damals serviert, wo die Gastwirtschaft „Zur Erholung“ doch „erst“ seit 1862 besteht? Diese Fragen konnten nicht geklärt werden. Rund 150 Gildebrüder und Gäste fanden aber im weiten Rund des großen Saals der Gastwirtschaft zusammen, um das Gericht des echten Nordens zu genießen. Der grüne Kohl aus Dithmarschen wurde mit den üblichen Beilagen serviert. Kalorienbewusstsein hin oder her − der Abend fand ohne Damen statt und daher wurde ungeniert zugegriffen. Unzensiert verlief bereits die Eröffnungszeremonie, von Ältermann (Gilde-Vorsitzender) Joachim Henningsen als „Highlight“ angekündigt. Skamel, Kommandeur der Unteroffizierschule der Luftwaffe (USLw), setzte sich mit lautstarkem Organ durch und bewies mit einem launigen Vortrag Entertainer-Qualitäten. Kurzweilig und kapriziös zugleich kennzeichnete der Stabsoffizier die Vorteile eines solchen Treffens unter Männern. Die Anwesenden zollten dem Vortragenden dabei mehrfach durch szenenhaften Applaus Respekt und Anerkennung. Oberst Skamel, in seiner Eigenschaft als Standortältester vor Ort, informierte die Anwesenden gegen Ende seiner Laudatio auf das starke Geschlecht darüber, dass man an der Unteroffizierschule dabei sei, Dokumente aus früherer Kasernenzeit für die Aufbereitung der Geschichte zu sammeln. Wer helfen könne, zum Beispiel Fotos zum Thema besitze, möge sich an Stabsfeldwebel Thorsten Göpfert wenden. Der nehme diese sehr gerne entgegen.

Der Herrenabend bot im Verlauf des weiteren Geschehens genug Gelegenheiten zum Gespräch an den etwa 20 Tischen.



erstellt am 29.Jan.2017 | 16:00 Uhr