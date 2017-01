Posenkieker : Ein verdienter Vorsitzender tritt ab

1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Eine ganz besondere Zäsur in der Geschichte des 48 Jahre alten Sportangelvereins „Posenkieker“ hat es am Sonnabend im großen Saal der Gastwirtschaft „Zur Erholung“ gegeben: Gründungsmitglied und Vorsitzender Siegfried Stockfleth ist nach 48 Jahren als Erster Vorsitzender aus seinem Amt ausgeschieden. Er machte den Weg frei für Michael Mitsching, bislang Zweiter Vorsitzender im Verein. Mitsching setzte sich mit 39 Stimmen in einer Stichwahl gegen Hauptgewässerwart Karsten Röder (29 Stimmen) durch. Stockfleth wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der Vorstandsbeschluss wurde in Anwesenheit der Mitglieder umgesetzt.

Zum letzten Mal hatte Stockfleth vorab seinen Jahresbericht gehalten. Der fiel kurz und knapp aus: „Es ist ein erfolgreiches Jahr für den Verein gewesen“. Die Berichte der Kassenwartin, des Sportwarts und des Hauptgewässerwarts waren ebenfalls kurz gehalten, sodass das Thema Neuwahlen schnell angegangen werden konnte. Neben dem Ersten Vorsitzenden galt es, den Sportwart neu zu wählen. Alter und neuer Amtsinhaber ist Rainer Glattkowski.

Stockfleths Leistungen waren zu Beginn der Veranstaltungen bereits von der anwesenden Bürgermeisterin gewürdigt worden. Andrea Hansen dankte dem aus dem Amt Scheidenden für 48 Jahre in Verantwortung − eine beeindruckende Leistung. „Sie haben sich viel vorgenommen und haben viel erreicht. Der Verein hat sich auch dank ihres persönlichen Einsatzes weiterentwickelt“, so die Verwaltungsleiterin.

Der neue Vorsitzende erinnerte an die Leistungen Stockfleths, der zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, Europa- und Weltmeisterschaften ausrichtete und nach wie vor auch auf Landesebene aktiv sei. Siegried Stockfleth ist und bleibt Präsident des Landesanglerverbands Schleswig-Holstein im DAV.

von Klaus Plath

erstellt am 23.Jan.2017 | 12:15 Uhr

