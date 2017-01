Ein Bild für jeden Tag des Jahres

vergrößern 1 von 2 Foto: dickersbach (2) 1 von 2

Was haben Oscar Wilde, Johannes Kepler und Sigmund Freud gemeinsam? Sie alle tragen das Gesicht von Hanfried Kimstädt. „Meine Gesichtsbuch-Profilbilder 2016“ heißt die Ausstellung, in der der Vorsitzende des Kulturvereins Tornescher Allerlei (ToAll) seine bearbeiteten Versionen der berühmten Persönlichkeiten präsentiert. Am Donnerstagabend feierte die Ausstellung Vernissage.



Facebook als Auslöser der Aktion

„Da hat mich wohl das Teufelchen geritten“, sagt Kimstädt, als er über die Entstehung der skurrilen Bilder spricht. „Hauptschuld“ an den Werken trage das soziale Netzwerk Facebook. „In kleinen Spielen wird dort zum Beispiel nach Lieblingssprichwort oder –getränk gefragt“, so Kimstädt. Und irgendwann sei dann das Motto „Veränderung“ aufgetaucht. Der 67-Jährige ließ sich nicht zweimal bitten und legte los, indem er die Gesichter von berühmten Personen veränderte – und das für 366 Tage, denn 2016 war ein Schaltjahr. „Die Retusche war relativ leicht“, blickt Kimstädt, seines Zeichens Mediendesigner, zurück. Schwierig sei es hingegen gewesen, für jeden Tag, ein mehr oder weniger prominentes Geburtstagskind zu finden. „Deswegen musste dann auch mal ein eher unbekannter Forstrat aus Hessen herhalten“, so Kimstädt.

Entstanden sind einzigartige Bilder, die Kimstädt für die Ausstellung noch mit kleinen Kommentaren versehen hat. Sortiert nach Monaten hängen sie im Format 40 mal 40 Zentimeter im Foyer der Firma Industrie Elektronik Nord (IEN) am Kuhlenweg. Die seiner Meinung nach besten Bilder präsentiert Kimstädt zudem als Drucke auf Hohlkammerplatten im Format 60 mal 80 Zentimeter. Der irische Schriftsteller James Joyce und die beiden US-amerikaner, Musiker Glenn Miller und Komiker Groucho Marx, sind dies unter anderem.

Dass die Öffentlichkeit die Werke überhaupt zu sehen bekommt, ist auch Detlef Winkel, Leiter des Musik-Projekts Almost Pop, zu verdanken. Winkel war im Frühjahr des vergangenen Jahres in Tornesch zu Gast und gab Kimstädt den Anstoß zu der Ausstellung, indem er dem ToAll-Vorsitzenden deutlich machte: „Diese Bilder darfst du nicht einfach wegschmeißen.“ Kimstädt hatte für seine Werke, die er täglich als Facebook-Profilbild einstellte, zuvor bereits zahlreiche „Likes“ in dem sozialen Netzwerk erhalten. Letztlich sei das Ganze „ein großer Spaß“ gewesen, so Kimstädt.

Für den 67-Jährigen ist es die dritte Ausstellung in den Räumen am Kuhlenweg, die IEN-Inhaber Renate und Volker Arlt, selbst ToAll-Mitglieder, regelmäßig zur Verfügung stellen. Zu der Vernissage war auch Kerstin Pauli gekommen. Die Uetersener Künstlerin hatte in dem Foyer jüngst unter dem Titel „Eindruck und Ausdruck“ ausgestellt. „Die Bilder von Herrn Kimstädt gefallen mir sehr gut“, sagte Pauli. Doch sie seien nicht nur amüsant, sondern vermittelten – dank der Bildunterschriften und einem begleitenden Heft − auch Wissen. „Denn nicht jede Person kennt man auf Anhieb“, so Pauli.

Ob Schriftsteller Georg Büchner, Mediziner Robert Koch oder Ludwig II., König von Bayern − so unterschiedlich die von Kimstädt verwendeten Personen auch sein mögen, haben sie eines doch alle gemeinsam: sie leben nicht mehr. Doch Halt, eine Ausnahme gibt es: Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland weilt noch unter uns. Dass sich der 81-Jährige über sein neues Gesicht beschweren wird, erscheint jedoch unwahrscheinlich.



Die Ausstellung im Foyer der Firma IEN, Kuhlenweg 1, kann werktags von 9 bis 16 Uhr besichtigt werden; individuelle Termine sind nach Absprache mit Hanfried Kimstädt unter Telefon (0 41 22) 96 11 23 möglich.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 07.Jan.2017 | 15:51 Uhr

