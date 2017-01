Lieder von Liebe und Sehnsucht : Duo „Stella‘s Morgenstern“ begeistert in der Museumsscheune Langes Tannen mit Songs und poetischen Texten

1 von 1 Foto: Sylvia Kaufmann 1 von 1

Uetersen | Vom ersten Moment an sang sich das Duo „Stella’s Morgenstern“ in die Herzen seiner Zuhörer in der Museumsscheune Langes Tannen und nahm sie mit auf eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. In „ Bo elay – Komm zu mir“ und weiteren heiteren Liedern und melancholischen Balladen auf Deutsch, Englisch, Hebräisch, Ladino und Jiddisch erzählten Stella Jürgensen und Andreas Hecht voller Hingabe von der Liebe in all ihren Facetten von Glück und Schmerz, Träumen und Sehnsüchten.

Die meisten Lieder des Programms „Stella’s Morgenstern – Beautiful Songs“, mit dem Stella Jürgensen und Hecht auf Einladung der Inhaberin des Cafés Lages Mühle Manuela Brocks den Abend in der Museumsscheune gestalteten, sind Werke des Komponisten, Songwriters und Zeichners Merose, mit dem die Sängerin ihr Leben in Hamburg und Tel Aviv teilt. In den Liedern werden unterschiedliche musikalische Stile und Klänge von Folk, Blues, Klezmer und mediterran-orientalischen Melodien gemischt. Die stimmungsvollen Interpretationen von Stella Jürgensen und Andreas Hecht und ihre Arrangements auf zwölf Instrumenten wie Gitarren, Lautengitarre, Ukulele, Indisches Harmonium, Glockenspiel, Shruti-Box oder Autoharp öffneten die Herzen der etwa 50 Zuhörer und brachten sie zum Träumen, Sinnieren und bei fröhlichen Liedern wie dem „Waterblues“ oder dem „Sommerlied“ zum Mitsingen der Refrains.

Doch nicht nur mit Liedern über die Liebe spannten die Sängerin und Moderatorin sowie der Gitarrist Andreas Hecht einen abwechslungsreichen Bogen zwischen traditioneller Musik Amerikas, des Nahen Ostens und Europas. Sie bezogen mit jiddischen Friedensliedern und Protestsongs auch politisch Stellung.

„Wir leben in einer Zeit, in der es angesagt ist, seine Stimme zu erheben und Werte zu verteidigen. Denn Demokratie und Freiheit scheinen in Gefahr“, so Stella Jürgensen. Unter dem Motto „Mahnung – jiddische Musik gegen Rechts “ werden „Stella’s Morgenstern“ und das von ihnen eingeladene englische Klezmerduo Merlin und Polina Sheperd am 11. Februar im Hamburger Goldbekhaus im Rahmen der Woche des Gedenkens ein Konzert geben. Lieder aus diesem Programm durften die Uetersener Konzertbesucher bereits hören.

Während einer Hochzeit kennengelernt

Manuela Brocks, in deren Mühlencafé auch Trauungen stattfinden, hatte die beiden Künstler als musizierende Gäste bei einer Hochzeit im Mühlencafé kennengelernt. „Ich war so begeistert von dem Gesang und der Musik. Und ich freue mich sehr, dass ich das Duo für die Auftaktveranstaltung unserer Musik- und Kulturveranstaltungen 2017 in der Museumsscheune gewinnen konnte“, so Manuela Brocks. Sie hatte den Veranstaltungsgästen nicht zu viel versprochen. Auch sie waren begeistert von Stella Jürgensen, ihrem Gesang mit tiefer, ausdrucksstarker Stimme, ihrem Spiel auf Ukulele und Autoharp und ihrem künstlerischen Zusammenwirken mit dem vielseitigen Gitarrenvirtuosen. Die Ausstrahlung der beiden Künstler, ihre Musik und ihre anrührenden und lebensbejahenden Lieder wirkten noch lange nach.

von Sylvia Kaufman

erstellt am 25.Jan.2017 | 14:00 Uhr