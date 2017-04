Jahresversammlung : Die Sorgen beim DRK sind beendet

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | Das Uetersener Deutsche Rote Kreuz möchte eine Reiterstaffel ins Leben rufen. Seit Anfang dieses Jahres sind die Sanitäter dabei, ihre Idee umzusetzen. Unter anderem müssen die Pferde geschult werden, um während eines möglichen Einsatzes die nötige Gelassenheit zu zeigen. Initiatorin ist Tashina Röhl. Zwei weitere Reiterinnen, die gleichzeitig im Sanitätsdienst des DRK mitwirken, gehören zum näheren Interessiertenkreis. Wer zwei Hobbys miteinander verbinden möchte und mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich bei Florian Schlüter melden. Er ist Leiter der DRK-Bereitschaft in Uetersen. Wenn die Reiterstaffel einsatzbereit ist, gehört sie zu dieser Gruppe innerhalb des DRK-Ortsvereins. Telefonisch ist Schlüter unter 01523-39177 38 oder Per E-Mail (florian.schlueter@drk-uetersen.de) erreichbar.

Die landesweite Premiere war jedoch nur ein Punkt der Tagesordnung im Rahmen der Jahresversammlung. Ortsvereinsvorsitzender Thomas Stange, der neben Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) mehrere Vertreter des DRK-Kreisverbands und der Tornescher Feuerwehr begrüßen konnte, freute sich, darüber, dass die neuen Konzepte innerhalb der Blutspende- und Kleiderkammerteams Früchte getragen hätten. Die Krise des vergangenen Jahres mit Rücktritten von Vorstandsmitgliedern und einigen Austritten sei überwunden. Dennoch schmerze der weitere Rückgang der fördernden Mitglieder (derzeit 174) sehr. Auf der anderen Seite sei die Anzahl der Aktiven auf 21 angewachsen.

Seit 40 Jahren DRK-Mitglied

Mehrere Mitglieder galt es zu ehren, darunter Ann Kathrin Honerlah für 15-jährige und Stefan Hammerschlag für 20-jährige Mitarbeit in der Bereitschaft. Geehrt wurde zudem Helmut Seestädt (Foto), der dem DRK seit 40 Jahren angehört. Schlüter berichtete, dass es im vergangenen Jahr 55 Sanitätsdienste gegeben habe, die Mitglieder der Bereitschaft übernommen hätten. Ein Alarmfall führte die Sanitäter nach Pinneberg. Dort musste ein Seniorenheim nach einer Bombendrohung (wir berichteten) evakuiert werden.

Insgesamt, so der Bereitschaftsleiter, seien 4000 Dienststunden geleistet worden − rein ehrenamtlich. Die Teamleiter des Blutspendedienstes, der Kleiderkammer und der Schulsanitätsgruppe sorgten mit ihren positiven Bilanzen für eine entsprechend gute Stimmung. Der Blutspendedienst wünscht sich zwar weitere Helfer, aber auch dort blickt man derzeit gelassen in die Zukunft. Die Harmonie ist zurückgekehrt in den Ortsverein.

Im Vorstand des DRK Uetersen gab es folgende Änderungen: Astrid Kup, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende, leitet jetzt auch das Blutspendeteam. Finn Mehrens vom Schulsanitätsdienst scheidet für ein Jahr aus dem Vorstand aus, weil er mit dem DRK-Nordrhein-Westfalen nach Namibia geht. Seine Stellvertreterin, Janne Drewes, vertritt ihn in dieser Zeit im Vorstand. Neue Schriftführerin wurde Babette Just.

von Klaus Plath

erstellt am 27.Apr.2017 | 12:00 Uhr