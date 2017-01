Damals, als man in Schwarz heiratete : Die Kulturgemeinschaft Tornesch bringt historische Hochzeitsmotive in die Hochzeitsstadt

1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | Gestern wurde im Rathaus Uetersen die Ausstellung „Historische Hochzeitsbilder“ eröffnet. Die Leihgaben stammen von der Kulturgemeinschaft Tornesch und sind bis zum 1. März während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros zu sehen. Diese sind montags bis mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 20 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Exponate werden im Foyer des Rathauses ausgestellt. Neben neun großformatigen Hochzeitsfotos wurden drei Vitrinen zum Thema Hochzeit bestückt.

Die „Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch“ − so der im Vereinsregister eingetragene Name − wurde 1985 gegründet. Inzwischen bekennen sich mehr als 300 Mitglieder zum Verein. Die Gemeinschaft sammelt seit ihrer Gründung Gebrauchsgegenstände aus dem bäuerlichen Bereich sowie Gerätschaften aus der Hauswirtschaft und handwerkliches Gerät. Mithilfe dieser Sammlung wurde die Ausstellung bestückt. Prunkstück der Schau ist ein schwarzes Hochzeitskleid aus dem Jahre 1911. Dieses Kleid trug Martha Glashoff, geborene Sturm, bei ihrer Hochzeit. Auf dem Lande heirateten die Menschen vor 100 Jahren noch in Schwarz.

Man habe damals schon genau gewusst warum, witzelt man im Kreis der Ausstellungsmacher. Belegt ist allerdings auch, dass die Scheidungsrate damals weit geringer war als heute.

von Klaus Plath

erstellt am 24.Jan.2017 | 12:00 Uhr

