Fasching : Die Jecken übernehmen die Feuerwache

1 von 1 Foto: Michaela Eschke 1 von 1

TORNESCH | Bei der 43. Kindermaskerade, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenlohe, tummelten sich am vergangenen Sonnabend rund 200 verkleidete Kinder und 200 Erwachsene zu den Tanzspielen von DJ Jan in der Wache am Hörnweg. Erstmals seit den 1980er-Jahren gab es im Anschluss eine Faschingsfete für Erwachsene − ein rundum gelungener Tag.

„Ich hab Hände sogar zwei, und auch Haare mehr als drei, und jetzt winke ich dir zu, hallo du, du, du“, heißt es im „Lied über mich“, und viele kleine Feen, Prinzessinnen, Spidermans, Indianermädchen und Bauarbeiter feierten dazu auf der Tanzfläche, tanzten und sangen laut mit. Unterstützt von seinen Clowns-Damen Kyra Rogner, Inga Gaedechens und Maike Gaedechens von der Feuerwehr Ahrenlohe, veranstaltete der als Popeye verkleidete DJ Jan viele lustige Tanzspiele für die Kinder, wie den „Piratentanz“, Stopptanz oder „Reise nach Jerusalem“.

Einmal mit dem Einsatzwagen fahren

So mancher Anwohner mag sich gewundert haben, dass das Martinshorn am Sonnabendnachmittag so ungewöhnlich oft im Ort zu hören war. Denn jeder der kleinen Gäste durfte eine Fahrt mit dem Einsatzwagen mitmachen, nonstop waren zwei Feuerwehrautos dafür im Einsatz. „Cool!“, rief der dreijährige Jannick Mohr ehrfurchtsvoll, als das Folgetonhorn losging, während er auf dem Schoß von Mama im Wagen mitfuhr. Für ihn war das ein ganz besonderes Erlebnis, denn Jannick will einmal Feuerwehrmann werden und kam daher auch extra im entsprechenden Kostüm.

Organisiert worden war die Kindermaskerade vom Festausschuss, bestehend aus Florian Carstens, Uwe Gaedechens, Carsten Gaedechens, Carsten Glismann, Uwe Scharnweber und Michael Willmer. Am Festtag selbst waren rund 30 Feuerwehrleute, ihre Angehörigen und Mitglieder der Jugendfeuerwehr als Helfer im Einsatz. In der Cafeteria gab es selbst gebackenen Kuchen, Pommes und Bratwürstchen, Waffeln und Eis.

Gen Ende führte auch dieses Jahr wieder die „Tüten-Polonaise“ durch die Fahrzeughalle: Alle Kinder machten eine lange Polonaise durch den Saal und bekamen eine prall gefüllte Süßigkeiten-Tüte geschenkt. Zum Schluss wurde das mit aufgeblasenen Luftballons gefüllte Netz an der Decke herabgelassen, und die kleinen Gäste trampelten auf den Ballons herum, dass es knallte.

Erstmals seit drei Jahrzehnten wurde in diesem Jahr wieder eine abendliche Faschingsfete für Erwachsene geboten. „Der Wunsch dazu kam aus der Mannschaft heraus“, erzählte Mitorganisator Sebastian Carstens. Acht Helfer vom „Stammtisch Haseldorfer Marsch“ sorgten am Tresen für kühle Getränke, DJ Arne spielte Tanzmusik.

Rund 100 Gäste waren der Einladung der Wehr gefolgt, die den Nachmittagsgästen in ihrem Einfallsreichtum in nichts nachstanden: Zu sehen waren Nonne und Mönch, Erdbeermädchen, ein Frosch, Heino, Hexen oder Pippi Langstrumpf. Den Kostümwettbewerb gewannen Sven und Sarina mit ihrem Grusel-Auftritt als Skelett-Pärchen, ihre Preise sind ein Baustellenradio sowie ein Gutschein für eine Heizungswartung. „Das war ein rundum gelungener Abend“, freute sich Oberlöschmeister Carstens, „mit guter Stimmung! Das Feedback von allen war positiv, und wir wollen das auf jeden Falls wieder machen.“



von Michaela Eschke

erstellt am 31.Jan.2017 | 17:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen