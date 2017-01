Uetersen : Die Fahrzeiten der Busse werden angepasst

1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | Nach dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 stellte sich im laufenden Betrieb der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) heraus, dass es an einigen Stellen des Fahrplans einer Nachjustierung bedarf. Es handelt sich dabei vornehmlich um Änderungen im Frühbereich mit Zulauf auf die Uetersener und Tornescher Schulen.

Aufgrund verlängerter Fahrzeiten zwecks Anschlusssicherung startet der Bus um 7.11 Uhr auf der Linie 6661 an Schultagen bereits um 7.05 Uhr ab Bahnhof Tornesch (bis Uetersen, Seminarstraße 7.35 Uhr). Die Linie 6667 fährt montags bis freitags bereits um 6.36 Uhr (statt um 6.40 Uhr) und an Schultagen um 7.38 Uhr (statt 7.42) ab Uetersen Buttermarkt in Richtung Tornesch.

Der erste Verstärkungswagen der Linie 6667 startet an Winterschultagen bereits um 7.21 Uhr ab Bahnhof Tornesch in Richtung Uetersen, Seminarstraße. Dafür fährt der 7.26-Uhr-Wagen der Linie 6667 an Schultagen bis März und ab November ab Klaus-Groth-Schule bereits um 7.21 Uhr.

Die Linie 589 nach Wedel verlässt an Schultagen den Buttermarkt bereits um 7.29 Uhr (statt 7.37 Uhr) analog zu mittags auf der nördlichen Straßenseite.

von Klaus Plath

erstellt am 07.Jan.2017 | 14:00 Uhr

