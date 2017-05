Die Eisenbahnfreunde laden ein

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Rosen- und Hochzeitsstadt wird sich am kommenden Wochenende wieder einmal von ihrer besten Seite zeigen. Neben dem Cityfest und der Landesmeisterschaft im Dart am Sonntag, 7. Mai, (wir berichteten) besteht Gelegenheit, sich an der Bahnstraße von der vielfältigen Welt der Modell- und Nostalgieeisenbahnen ein eigenes Bild zu machen. Die Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch laden sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag zu den 2. Uetersener Modellbahntagen ein.

Mehrere Modellbahnanlagen verschiedener Spurweiten gibt es zu sehen. Einige werden eigens für das kommende Wochenende aufgebaut. Daneben besteht Gelegenheit, sich mit der Feldbahn chauffieren zu lassen und bei Draisinenfahrten Eisenbahnluft zu schnuppern, beziehungsweise per eigener Muskelkraft für Vortrieb zu sorgen. Auch einen Eisenbahnflohmarkt wird es geben. Dort kann so manches Schnäppchen gemacht werden.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass für das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt sein wird, so wie für gutes Wetter. Partner der Sonderveranstaltung sind einige Schiffsmodellbauer aus Uetersen. Sie werden mehrere Modelle ausstellen.



Acht Stunden lang Eisenbahnen

Die 2. Uetersener Modellbahntage beginnen sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag um 10 Uhr. Anschließend kann die Veranstaltung bis 18 Uhr besucht werden. Ein Gastspiel bei den Eisenbahnern nach dem Cityfest, das gegen 17 Uhr ausklingt, ist daher ebenfalls möglich. Es wird ein Eintrittsgeld in Höhe von zwei Euro (Erwachsene) erhoben. Kinder bezahlen einen Euro. Mit den Modellbautagen möchten die Eisenbahnfreunde zugleich Werbung für ihr Hobby machen. Gleiches bezwecken die Schiffsmodellbauer. Beide Vereine benötigen Nachwuchs, junge Menschen also, die sich für die Leidenschaft des Modellbauens begeistern lassen. Fachkundige Unterstützung ist in allen Fällen garantiert.

von

erstellt am 04.Mai.2017 | 16:00 Uhr