Die Diakoniestation ist jetzt umgezogen

Im April 2016 war Grundsteinlegung. Nur drei Monate später ist zum Richtfest eingeladen worden. Schon damals deutete alles darauf hin, dass man bezüglich des Umzuges der Diakoniestation im Zeitplan bleiben werde.

Der Wunschtermin ist nun Wirklichkeit geworden. 150 Kartons, diverses Mobiliar und ein Fahrrad wurden in einem großen Möbelwagen verstaut, anschließend ging es von der Jochen-Klepper-Straße in Richtung Tornescher Weg 76 a. In direkter Nachbarschaft zum Autohaus Uetersen bezogen die 70 Diakonieschwestern und Leiterin Maren Freundt ihre neuen Räume mit Tagespflege. 560 Quadratmeter umfasst der umbaute Raum. Das zweigeschossige Gebäude, ausgestattet mit einer Erdwärmeheizung, ist auch die neue Heimat des Freiwilligenforums, das ab sofort dort zu seinen Sprechstunden einlädt, die ohne Anmeldungen zwischen 10 und 12 Uhr besucht werden können. Das Freiwilligenforum nutzt Teile der oberen Etage, gleichzeitig befindet sich dort der Gemeinschaftsraum, der unter anderem für notwendige Fortbildungsveranstaltungen genutzt werden soll. Maren Freundt und ihr gesamtes Team, zudem der Vorstand des Trägervereins für Gemeindepflege, laden für Sonnabend, 25. Februar, zu einem Tag der offenen Tür ein. Der Vormittag am Tornescher Weg beginnt um 11 Uhr.

erstellt am 14.Jan.2017 | 16:00 Uhr