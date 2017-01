Mit Video : Die Bürger diskutieren auf Einladung der CDU munter mit

1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | Im Rat hat die CDU-Fraktion kürzlich gemeinsam mit der SPD und der BfB zugestimmt, das Parkpalettengrundstück zu verkaufen. Investoren wurden und werden aufgefordert, ein Konzept einzureichen, das den Bestand von 200 Parkplätzen beinhaltet. 200 seien viel zu wenig, so die Meinung vieler der insgesamt 70 Anwesenden, die einer CDU-Einladung in das Restaurant „quick & easy“ gefolgt waren. Die Christdemokraten wollten hören, wie die Bürger sich eine Neugestaltung des Areals zwischen Lienausallee und „An der Klosterkoppel“ vorstellen. Knapp 6000 Quadratmeter groß ist das Parkpalettengrundstück. Rund 4000 Quadratmeter stehen einem Investor bei Rewe zur Verfügung.

Schnell wurde deutlich, dass das Rewe-Grundstück bereits verkauft ist. Und so lag die Vermutung nahe, dass genau dieser Investor nun nach dem Parkpalettengrundstück schielt − und dass das die Ratsmitglieder auch gewusst habend und dem Markt das städtische Grundstück nur der guten Form halber zur Verfügung gestellt haben. Die Stadt verfolge somit ihre Pläne, auf dem Areal ein großes Einzelhandelsgeschäft anzusiedeln, um der Fußgängerzone genug Frequenzen zu bescheren. Denn ein „Platzhirsch“ mit mehreren tausend Quadratmetern Verkaufsfläche zieht Kunden an, die dann während ihres Einkaufs auch die weiteren Bereiche der Innenstadt besuchen. Die anwesenden Christdemokraten blieben jedoch bei der Haltung, der freie Markt könne über das Grundstück verfügen, und am Ende entscheide sowieso die Ratsversammlung.

Altbürgermeister Karl Gustav Tewes ärgerte sich darüber, dass Politik und Verwaltung die Stadtplanung wieder einmal Investoren überlassen. Die Stadt solle endlich wieder das Heft in die Hand nehmen und selbst planen. Mit diesem Konzept solle dann auf Investorensuche gegangen werden. Uetersen überlasse großen Planungsbüros diese wichtige Arbeit in einem Kerngebiet.

Uwe Staack vom Seniorenbeirat merkte an, dass die Stadt schon seit vielen Jahren versuche, das Grundstück zu verkaufen. „Warum musste es jetzt so schnell gehen und eine Sondersitzung der Ratsversammlung einberufen werden?“, fragte Staack, der von Andreas Stief, Fraktionsvorsitzender der CDU und Moderator des Abends, zur Antwort bekam, dass die Politik die Innenstadt zeitnah weiterentwickeln wolle. Tewes appellierte an die Politiker, beim Rewe-Grundstück vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, wenn es ein solches gebe. Was am Abend noch als Option bestand, zerplatzte am anderen Morgen wie eine Seifenblase. Ein Vorkaufsrecht für das Rewe-Grundstück hat laut Stadtverwaltung nicht bestanden, weil das Grundstück zwar Teil eines Bebauungsplanes ist, die Fläche aber nicht der öffentlichen Nutzung zugänglich gemacht werden soll.

Voraussetzung für die Ausübung des Vorkaufsrechts durch die Gemeinde ist das Vorliegen eines Kaufvertrags. Der Gemeinde steht ein allgemeines Vorkaufsrecht an bebauten und unbebauten Grundstücken in folgenden Bereichen des Gemeindegebiets zu: im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Grundstücke handelt, für die eine Nutzung für öffentliche Zwecke (Verkehrs-, Grün-, Gemeinbedarfs-, Versorgungs- und Entsorgungsflächen) festgesetzt ist. Ein Vorkaufsrecht der Gemeinde besteht auch bei einem Umlegungsgebiet (§§ 45 ff. BauGB), in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungsbereich (§§ 136, 165 ff. BauGB) sowie im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung (§ 172 BauGB). Das Vorkaufsrecht darf im übrigen nur dann ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt (§ 24 Abs. 3 BauGB).

Kann „An der Klosterkoppel“ auch ein Medizinisches Versorgungszentrum entstehen (so wie an der Bleekerstraße angedacht), sollen Wohnungen gebaut werden? Auch diese beiden Varianten wurden besprochen. Die anwesenden Kaufleute Horst Ermeling (Edeka) und Christian Lahrtz (Famila) machten deutlich, dass sie der Ansiedelung eines Versorgers sehr kritisch gegenüber stehen. Rolf Maßow, der Liberale in der CDU-Fraktion, bestätigte den Kurs der Politik: „Wir sammeln Informationen, und die fließen ein in den Bebauungsplan.“

Über „Geheimverhandlungen“ bezüglich der Parkpalette könne er nichts sagen, so Stief. Darüber habe er keine Kenntnis, versuchte der CDU-Politiker die Gerüchte, alles sei schon klar, zu zerstreuen. Gegen Ende der Veranstaltung wollte Altbürgermeister Tewes den Antrag stellen, dass die Ratsversammlung das Thema wieder aufgreift und von Angfang an planerisch begleitet. Doch Anträge konnten nicht gestellt werden. Bürgerstammtische seien aber gewinnbringend, und so sollten sie fester Bestand bei der CDU werden, versprach Stief.

von Klaus Plath

erstellt am 19.Jan.2017 | 14:00 Uhr