Deutliche Worte in Heidgraben

Als Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen gestern während des Neujahrsempfangs der Gemeinde Heidgraben auf seinen Vorgänger Udo Tesch zu sprechen kommt, wird es emotional. Er stockt, seine Stimme wird brüchig. Der Tod des langjährigen Gemeindeoberhaupts wiegt nach wie vor schwer. Fast 50 Jahre hatte Tesch die Geschicke der Gemeinde geleitet. „Doch im November mussten wir Abschied von Udo nehmen“, sagte Jürgensen sichtlich bewegt. In seiner Rede ging der Bürgermeister anschließend unter anderem auf die zahlreichen finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde, wie die Kreisumlage, ein.

Eine Million Euro habe Heidgraben im vergangenen Jahr an den Kreis überweisen müssen, so Jürgensen. Das seien 20 Prozent des gesamten Verwaltungshaushalts. „Die Umlage ist einfach zu hoch“, konstatierte der Bürgermeister. Dennoch habe es die Gemeinde geschafft, das Jahr 2016 mit einer Null unter dem Strich abzuschließen. Das sei zwar erfreulich, doch Rücklagen hätten nicht gebildet werden können, so Jürgensen.



Modernisierungen sind notwendig

Kosten dürften auf die Gemeinde auch in Sachen Gemeindezentrum und Feuerwehr zukommen. Das Gerätehaus der Einsatzkräfte entspricht nicht mehr den Anforderungen (wir berichteten). „Da müssen wir ran“, so Jürgensen, der einen Neubau gestern auf 1,4 Millionen Euro taxierte. Auch die Modernisierung beziehungsweise Renovierung des Gemeindezentrums stehe früher oder später an. „Aber wer soll das bezahlen?“, fragte der Bürgermeister.

Geld in die Kasse der Gemeinde soll der Verkauf der ersten Grundstücke eines neuen Gewerbegebiets an der Ecke Hauptstraße/Jägerstraße spülen. Zirka zwei Hektar stehen dort zur Verfügung. „Wir hoffen, dass die Erschließung bald losgeht“, so Jürgensen. Er zeigte sich optimistisch, in 2017 die ersten Parzellen veräußern zu können.

Dauerthemen in Heidgraben sind die Grundschule und der Kindergarten. Jürgensen erinnerte daran, dass die Grundschule im Sommer erneut mit einem zweizügigen Jahrgang startet − und die Mensa deswegen in den MarktTreff verlegt wird. Um die Sicherheit für die Kinder auf dem Weg zum Mittagessen zu erhöhen, habe die Gemeinde beantragt, die Ampelphase für Fußgänger zu verlängern und in dem Bereich Tempo 30 einzurichten. Schwierigkeiten bereite der Gemeinde, die vom Gesetzgeber geforderten Kindergartenplätze vorzuhalten. „Doch wir sind guter Dinge, eine neue, kleine Gruppe eröffnen zu können“, so Jürgensen.

Deutlich wurde der Heidgrabener Bürgermeister beim Thema Amtsgebäude in Moorrege: „Die bislang vorgestellten Anbaupläne kann man nicht gelten lassen. Die halte ich für Stückwerk.“ Für die Mitarbeiter bedeuteten diese zudem eine erhebliche Belastung. Doch Jürgensen machte ebenso deutlich, dass ein Neubau von allen amtsangehörigen Gemeinden zu finanzieren sei. Für Heidgraben könnte dies eine zusätzliche Belastung in Höhe von 40 000 Euro jährlich bedeuten − und das über 30 Jahre.

Einen großen Dank sprach der Bürgermeister allen Ehrenamtlern in der Gemeinde aus. „Es geht nicht ohne Euch“, sagte Jürgensen. So sorgten gestern etwa die Mitglieder der Jugendfeuerwehr für die Getränke-Versorgung der rund 100 Gäste im Gemeindezentrum.

Für 2017 versprach Jürgensen: „Es wird mal wieder spannend werden.“ Den Mitgliedern des Gemeinderats stehe viel Arbeit bevor. „Aber ich freue mich darauf“, so der Bürgermeister.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 30.Jan.2017 | 16:12 Uhr