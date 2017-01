Uetersen : Der TSV ehrt die Besten im Sport

1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

Uetersen | Die gute Tradition, zu Beginn eines Jahres junge Sportlerinnen und Sportler des TSV Uetersen für besondere Leistungen zu ehren, wurde auch in diesem Jahr mit einer Feierstunde in der Jahnhalle fortgesetzt. Erstmals wurde die Veranstaltung mit der Verleihung der im vergangenen Jahr abgelegten Sportabzeichen verbunden. Und so hatten sich in der Sporthalle zahlreiche sportlich Aktive eingefunden, um die Urkunden und Abzeichen entgegenzunehmen und mit Gesprächen bei Kaffee und Kuchen in ein neues Sportjahr zu starten.

Der Erste Vorsitzende des TSV Uetersen, Lutz Schölermann, nahm die Ehrung von 16 jungen Sportlerinnen und Sportlern, die im vergangenen Jahr bei Kreis- und Landesmeisterschaften auf Siegertreppchen standen und ihrem Verein alle Ehre gemacht haben, vor und sprach auch den jeweiligen Übungsleitern Anerkennung und Dank aus. „Ihr seid alle Olympiasieger im Breitensport. Wir freuen uns sehr über eure Leistungen und gratulieren herzlich“, so der Vorsitzende des TSV Uetersen. Er ehrte aus der Sparte Schwimmen unter Trainerin Maren Schölermann mit Urkunden und einem TSV-Thermobecher Sarah Meimerstorf, Denise Woldmer und Jaan Pasko und hob hervor, dass Sarah Meimerstorf und Denise Woldmer nicht nur sportlich aktiv und sehr erfolgreich sind, sondern gerade ihre Ausbildung zur Trainerassistenz begonnen haben und damit zum Trainernachwuchs des Vereins gehören.

Schölermann dankte den Helfern

Aus der Leichtathletik-Sparte nahmen Maja Reimann, Anna Ellen Buchholz und Steffen Evers Ehrungen und den Applaus der Anwesenden entgegen, und aus der Sparte Turnen wurden Reneé-Lee Fiedler und Alexandra Lajewski aus der Trainingsgruppe von Swantje Holtorf sowie aus der Trainingsgruppe von Silke Mohr-Glißmann und Sina Stuve die Turnerinnen Daria Lajewski, Helena Markmann, Nike Hagel, Karina Haag, Maja Carolin Ladiges, Naomi Grickschas, Maja Reimann, Lisa Wittke und Kim Hildebrandt geehrt.

Die erfolgreichen Turnerinnen gaben im Anschluss an die Urkundenverleihung mit einer Turnshow Einblick in ihr sportliches Können am Schwebebalken, Stufenbarren sowie am Boden und erhielten für ihre Vorführungen viel Applaus. Die Übergabe der Sportabzeichen an 37 Kinder und Jugendliche sowie 43 Erwachsene nahm Sportabzeichen-Obfrau Gerlinde Gröger vor. Sie trug mit Doris Hyza und Sabine Gottschalk als Flötentrio (Kellerflötistinnen) auch zur musikalischen Ausgestaltung der Veranstaltung bei.

Lutz Schölermann dankte allen, die an der Vorbereitung und Ausrichtung des Nachmittags zur TSV-Sportlerehrung und zur Sportabzeichen-Verleihung getreu dem Vereinsmotto „Teamarbeit macht Spaß“ beigetragen haben.



von Klaus Plath

erstellt am 10.Jan.2017 | 12:00 Uhr