ATS möchte Arbeit fortsetzen : Der Kreis entscheidet in diesem Jahr über die Suchtberatung

Tornesch | Der Alkoholmissbrauch bildet nach wie vor einen der Arbeitsschwerpunkte bei der ATS-Suchtberatungsstelle in Tornesch. Egal ob direkt Betroffener oder Angehöriger − in bis zu 60 Prozent der Fälle, in denen die sieben Mitarbeiter tätig werden, geht es um Alkohol. Doch auch Cannabis gewinne zunehmend an Bedeutung, berichten die Tornescher Suchtexperten um Einrichtungsleiter Andreas Janke, mit Blick auf das vergangene Jahr. In 2017 steht vor allem ein Thema auf der Agenda: Die Fortführung der Arbeit in Tornesch, denn der aktuelle Vertrag mit dem Kreis Pinneberg endet am 31. Dezember.

Seit 2000 betreibt die Ambulante und Teilstationäre Suchthilfe, kurz ATS, die Einrichtung in Tornesch. Maßgeblich an deren Aufbau war Hans-Jürgen Tecklenburg beteiligt, heute ist er Gesamtleiter der ATS-Suchtberatung. „Die Städte Tornesch und Uetersen sind für die Beratungsstelle eine beispielhafte Kooperation eingegangen“, sagt er im Rückblick. Zwei Fortschreibungen der Arbeit gab es seitdem, seit 2005 übernimmt der Kreis die Finanzierung. „Menschen mit Suchtproblemen brauchen eine Anlaufstelle in der Region“, macht Tecklenburg deutlich.

Doch ob die ATS, die auch die Suchtberatungsstelle in Quickborn betreibt, auch über das Jahresende hinweg in Tornesch aktiv sein darf, ist ungewiss. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens will der Kreis entscheiden, welcher Anbieter den Zuschlag erhält. „Es wird transparent und offen sein“, erläutert Birgit Möller, Verwaltungsleiterin beim Fachdienst Gesundheit. Dabei würden alle, die es betreffen könnte, informiert, so Möller. Bereits im Dezember hatte der Kreis-Sozialausschuss dem Verfahrensvorschlag der Verwaltung zugestimmt. In der Sitzung am 2. Februar sollen die Kommunalpolitiker nun die Eckpunkte der Leistungen beschließen.

„Wir wollen unsere Arbeit fortsetzen“, sagt Tecklenburg. Wenn es um die Bewertung der Arbeit in Tornesch gehe, mache er sich keine Sorgen. „Der Kreis hat signalisiert, dass er damit zufrieden ist“, so Tecklenburg. Dennoch: Bei einem Vergabeverfahren gebe es immer Unsicherheiten. Der ATS-Gesamtleiter wünscht sich eine Entscheidung bis Ende Juni. „Denn wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern“, so Tecklenburg.

Prävention als Arbeitsschwerpunkt

Für den Tornescher Einrichtungsleiter Andreas Janke und sein Team aus Sozialpädagogen und Psychologen war die Prävention im vergangenen Jahr ein Arbeitsschwerpunkt. Dafür haben sie unter anderem die Schulen in der Stadt besucht, um dem Nachwuchs problematisches Verhalten aufzuzeigen. Zentral sei zudem die Beratung gewesen, so Janke. In der Mehrzahl der Fälle sei es um Alkoholmissbrauch gegangen. Die genauen Zahlen für 2016 lägen zwar noch nicht vor, doch sie dürften sich im Rahmen der Werte von 2015 bewegen. „Damals haben wir 405 Klienten beraten“ , so Janke.

Ein Trend hat sich derweil in 2016 verstetigt: Cannabis gewinnt seit Jahren an Bedeutung. „In mehr als 10 Prozent der Fälle geht es um dieses Rauschmittel“, sagt Janke. Relativ hoch − verglichen mit anderen Beratungsstellen − ist in Tornesch zudem der Anteil der Fälle, in denen es um Glücksspiel geht. „Dabei sind alle sozialen Schichten vertreten.“ Janke betont: „Je früher jemand kommt, desto einfacher ist eine Veränderung zur Suchtfreiheit.“

von Philipp Dickersbach

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:00 Uhr