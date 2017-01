Das kulturelle Leben stärken

1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

Bei einem Treffen mit Vorstandsmitgliedern der Kulturgemeinschaft haben der Tornescher CDU-Stadtverbandsvorsitzende Daniel Kölbl und weitere Christdemokraten aus dem CDU-Vorstand und der Fraktion zahlreiche Anregungen für ihr politisches Wirken vor Ort mitgenommen. Während des Gedankenaustausches über den Beitrag der Kulturgemeinschaft zur Pflege von Kulturgut im Heimathaus blickten die Beteiligten auch in das Stadtarchiv.



Politiker sollen im Heimathaus tagen

Zunächst wurde der Vorschlag der Kulturgemeinschaft aufgegriffen, einmal im Jahr die Ratsversammlung im denkmalgeschützten Heimathaus tagen zu lassen, um wieder einen engeren Bezug der Stadtvertreter zum Heimathaus und dem Wirken der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch entstehen zu lassen. „Wir werden diesen Wunsch 2017 im Hauptausschuss zur Beratung einbringen“, versprach Kölbl. Auch die Information, dass der Raum für das Stadtarchiv und Archiv der Kulturgemeinschaft langsam aus allen Nähten platzt und perspektivisch eine neue Lösung gefunden werden müsste, gehörte zu den Erkenntnissen, die die Christdemokraten aus dem Gespräch mit Archivbetreuerin Annette Schlapkohl und den weiteren Vorstandsmitgliedern der Kulturgemeinschaft mitnahmen.

Ebenso wurde die Anregung aufgegriffen, die Historie der Stadt durch Schautafeln im Ortskern mehr sichtbar zu machen. „So könnte beispielsweise mit Bildmaterial und Texten dargestellt werden, wie die Bahnstation bei ihrer Einweihung vor 170 Jahren aussah und warum das Einkaufszentrum den Namen ,Alte Brennerei‘ trägt“, regte Schlapkohl, die auch stellvertretende Vorsitzende der Kulturgemeinschaft ist, an. Auch der verwaiste Schaukasten am Esinger Dorfplatz könnte für wechselnde Präsentationen in Wort und Bild zur Geschichte Esingens genutzt werden, gab der Ehrenvorsitzende der Kulturgemeinschaft, Hans-Joachim Wohlenberg, den Christdemokraten als Anstoß für politische Entscheidungen mit auf den Weg.

„Wäre es nicht auch gut, wenn in dem politischen Arbeitskreis für die Ortskernentwicklung auch Vertreter der Kulturgemeinschaft wären? Der Kontakt zwischen Vereinen und den politischen Gremien ist wichtig und darf nicht verloren gehen“, betonte Wohlenberg. Genau deshalb habe die CDU den Gedankenaustausch mit der Kulturgemeinschaft gesucht und werde ihn fortführen, versicherte Kölbl. Und er versicherte zudem, dass die CDU weiter am Ball bleibe, um den Ortsteil Esingen an den Busverkehr anzubinden. Der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Harald Schulz hatte den Wunsch der Esinger nach einer Busverbindung Tornesch-Prisdorf-Pinneberg formuliert. „Wir wissen, dass in Esingen die K22 kritisch gesehen wird. Aber über die K22 könnte eine schnelle Verbindung von Uetersen nach Tornesch über Esingen eine Chance haben. Wir werden im Umweltausschuss beantragen, den Busverkehr grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen und könnten uns auch eine Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen für den Einsatz eines Busses auf Abruf vorstellen“, betonte Kölbl.



Pflege und Erhalt der plattdeutschen Sprache

Konsens bestand zwischen den Gesprächspartnern auch bei dem Thema Erhalt der plattdeutschen Sprache. In den plattdüütschen Krinks der Kulturgemeinschaft wird ehrenamtlich die Sprache der Vorfahren gepflegt und werden Kinder und Jugendliche von Krinkleiterin Hannelore Körner an Plattdeutsch herangeführt. Mehrere Jahre leitete sie auch an der Johannes-Schwennesen-Schule eine Plattdeutsch-Arbeitsgemeinschaft. „An 29 Schulen in Schleswig-Holstein wird Plattdeutsch unterrichtet. Wie steht die CDU Tornesch dazu?“, wollte Körner wissen. Die CDU-Landtagskandidatin Birte Glißmann, die an dem Gedankenaustausch mit den Vertretern der Kulturgemeinschaft teilnahm, versprach, sich dafür einzusetzen, dass der Erhalt der Plattdeutsch-Lehrstühle an den Universitäten in Flensburg und Kiel in das Wahlprogramm der CDU Schleswig-Holstein aufgenommen wird.

„Mit ihrem Einsatz für den Erhalt der plattdeutschen Sprache, ihrem Engagement bei der Betreuung des Naturschutzgebietes Liether Kalkgrube, ihrer volkskundlichen Sammlung auf dem Mölln-Hof, ihrem Weinfest und den zahlreichen anderen Veranstaltungen auf dem Heimathaus-Gelände leistet die Kulturgemeinschaft einen wertvollen Beitrag zum Tornescher Stadtleben und über die Stadtgrenzen hinaus. Wir werden weiterhin die kurzen Wege nutzen, um in Kontakt zu bleiben“, sagte Kölbl abschließend.



von Sylvia Kaufmann

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:39 Uhr