Vandalismus : Bushaltestelle in Tornesch zerstört

Tornesch | Windschutz Fehlanzeige: Drei der vier Glasscheiben an der Bushaltestelle Pracherdamm in der Tornescher Friedrichstraße sind mittlerweile zerstört worden. Der jüngste Vandalismus-Akt hat sich vermutlich in den vergangenen Tagen ereignet. Wann genau ist unklar, weder Polizei noch die Stadt konnten dazu bislang Angaben machen. Mittwochmittag lagen die Glasscherben verstreut über Gehweg und Grünfläche, sie sollten am Nachmittag von Bauhof-Mitarbeitern beseitigt werden.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 05.Jan.2017 | 16:15 Uhr

