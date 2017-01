Burgkino wächst gegen den Trend

vergrößern 1 von 2 Foto: pl 1 von 2

Das Kino ist ein Ort bunter Zusammenhänge, der Harmonien zwischen einzelnen Bildern, zwischen Bildern und Tönen, zwischen Publikum und Bildwand und nicht zuletzt eine Stätte unterschiedlichster Filmangebote. Kino kann also als bloßer Ort des Abspielens aktueller Filme verstanden werden oder als Eventstätte mit verknüpftem Kunstverständnis.

„Kino erleben“, das ist das Motto der beiden Kinobetreiber Kai Bartels und Bernd Keichel. Und ihr Motto hat Erfolg. Im vergangenen Jahr schauten sich in Uetersen 84 000 Besucher Filme in den inzwischen fünf Sälen an. Aktuelle Blockbuster haben die Kasse im Burg-Kinocenter angekurbelt. Aber auch Produktionen aus der Rubrik „Filmkunst“, Events mit Catering, Live-Übertragungen aus dem Royal Opera House London, der Berliner Philharmoniker und dem Bolshoi in Moskau haben das Publikum 2016 derart verzaubert, dass diese Veranstaltungen in der erfolgreichen Bilanz des Kinos wiederzufinden sind. 20 Prozent Kinogänger mehr konnten 2016 (im Vergleich mit 2015) begrüßt werden. Die Branche in Deutschland beklage dagegen einen Rückgang von 15 Prozent, sagt Uetersens Theaterleiter Steffen Keichel, Bruder von Bernd Keichel. „Danke für das Vertrauen. Danke aber auch unseren Mitarbeitern, die unsere Vorstellungen von Kino realisieren helfen“, so Steffen Keichel.

Besonders gut gelingt in Uetersen die Vernetzung mit einzelnen Interessengruppen, denen Kai Bartels und Bernd Keichel die Möglichkeit eingeräumt haben, ihr eigenes Programm zu entwickeln und dieses entsprechend zu bewerben. Das Seniorenkino, das Kino für Frauen, des Sozialverbandes und der VHS sind vier besonders erfolgreiche Beispiele.

Frauen zählen zu den treuesten Fans des Uetersener 400-Plätze-Kinos. Die regelmäßig angebotenen Vorstellungen unter dem Motto „Ladiesnight“ sind bereits wenige Tage nach Bekanntwerden einer neuen Veranstaltung ausverkauft. Das nächste Event macht dabei keine Ausnahme. Die Ereignisse, welche zum ersten Hype dieses Jahres führen, vollziehen sich am 8. Februar. Dann bitten Jamie Dorman (Christian Grey) und Dakota Johnson (Anastasia Steele) zum Tanz: „Fifty Shades Of Grey 2 − Gefährliche Liebe“ heißt der Film, der 330 Damen ins Kinocenter an der Marktstraße 24 führen wird. Steffen Keichel: „Der Abend ist ausverkauft!“ Karten für den Bondage-Abend am 11. Februar (ab 18 Jahren) gibt es aber noch. Vor dem Film wird auf der Bühne gezeigt, was Bondage ist. Tickets müssen an der Kasse erworben werden. Eine Kartenreservierung ist dabei nicht möglich.

Das Super-Kino-Jahr, bei dem die 100 000-er-Marke geknackt werden könnte, geht mit Bibi & Tina (Pyjamaparty am 19. Februar), dem 3. Teil der Schlümpfe, dem 3. Teil von „Ich, einfach unverbesserlich“ (Foto), der Schönen und das Biest (März) und dem achten Teil von The Fast and The Furious (April) sowie dem Teil fünf von Fluch der Karibik (Mai) weiter.

Viele Opern- und Konzertübertragungen, Ballette und besondere Event-Nächte, zum Beispiel einen Louis de Funès-Abend im Frühjahr und eine Horror-Nacht im zweiten Quartal komplettieren 2017 das Angebot im Burgkino-„Kulturtempel“.

13.Jan.2017