„Kaputtsparen war nie unser Konzept“ : Bürgermeisterin Andrea Hansen spricht im UeNa-Interview über bedachte Investitionen

Uetersen | Bürgermeisterin Andrea Hansen, Verwaltungsleiterin im Rathaus an der Wassermühlenstraße, sieht im Gebot des Zusammenhalts die größte Herausforderung − aber auch die Chance − für Uetersen. Die Uetersener Nachrichten haben Hansen auch hinsichtlich der aktuellen Finanzlage der Stadt und − nach dem Motto „Wünsch’ Dir was!“ − zu möglichen Plänen der Stadt nach der Schließung des Rewe-Markts an der Lienausallee befragt

Frau Hansen, wo sehen Sie, kommunalpolitisch betrachtet, die größten Herausforderungen für dieses Jahr?

Hansen: Der Zusammenhalt ist das Wichtigste, gerade jetzt, wo die Welt von Gewalt und großen Gegensätzen erschüttert wird. Die Stadt muss beieinander bleiben und für alle ein gutes Zuhause sein. Deshalb sind sichere Arbeitsplätze, starke Schulen, vielfältige Kultur und bezahlbarer Wohnraum hier vor Ort so wichtig, denn das alles sind Fundamente des sozialen Friedens. Und obwohl jetzt viele Wahlkämpfe kommen, von der Landtags- über die Bundestags- bis zur Kommunalwahl 2018, hoffe ich doch, dass die Parteien anständig miteinander und auch mit dem Rathaus umgehen. Ein Wettbewerb der guten Ideen ist das, was die Bürger am ehesten zum Mitmachen einlädt. Geschimpfe bringt die Stadt nicht weiter.

Die Finanzen der Stadt entwickeln sich erfreulich. Wann kann endlich wieder aus dem Vollen geschöpft werden?

Kaputtsparen war nie unser Konzept. Wir haben investiert, etwa in unsere Schulen. Das Land hat uns mit dem Rettungsschirm geholfen, auch weil zuvor kommunal nicht die nötigen Steuern erhoben wurden. So etwas darf Uetersen nie mehr passieren. Die heutige Finanzplanung zeigt, dass im Jahr 2020, wenn nichts dazwischenkommt, das aus den Vorjahren aufgelaufene Defizit in Form des Kassenkredits vollständig abgebaut sein wird und der Haushalt dann schwarze Zahlen schreibt. Ausgaben sind aber auch dann mit Bedacht zu tätigen, Einnahmen mit Augenmaß zu erheben. Wir in Uetersen haben in den letzten Jahren gelernt, wie man so etwas schafft. Dieses Wissen und diese Disziplin sollten uns nicht wieder verloren gehen. Dann entstehen Überschüsse, um Investitionen zu finanzieren, und Finanzierungskredite brauchen wir dann nicht mehr. Das würde der Stadt wirklich freien Handlungsspielraum zurückgeben.

Der Rewe–Markt an der Lienausallee wurde Ende 2016 geschlossen, ein Nahversorger für Uetersen ist weg. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Wer oder was sollte dort angesiedelt werden?

Wünsch-Dir-was gibt es selten im Wirtschaftsleben, denn dort entscheiden ja Investoren und Budgets. Aber wir sind in guten Gesprächen, auch mit den Ratsfraktionen. Ich bin zuversichtlich, dass ein neuer Magnet für die FuZo entstehen kann, wenn die Gremien diese Chance jetzt am Schopf ergreifen. Uetersen hat viele starke Nahversorger, vom Gerberplatz bis zur Reuterstraße. Da geht es um Grundbedürfnisse, und um die habe ich mich schon immer gerne gekümmert.

von Klaus Plath

erstellt am 05.Jan.2017 | 14:15 Uhr

