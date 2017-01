Gedankenaustauch in Uetersen : Bringt die Belebung der Fußgängerzone mehr Sicherheit?

1 von 1 Foto: Kaufmann 1 von 1

Uetersen | Regelmäßig lädt der Awo-Ortsverein Uetersen unter der Leitung der Vorsitzenden Sabine Trenkner Awo-Mitglieder und weitere Interessierte unter dem Motto „Der besondere Donnerstag“ in die Anna-Sievers-Begegnungsstätte an die Berliner Straße zu Kaffee und Kuchen, Vorträgen, Diskussionsrunden, Lesungen, Musik oder geselligem Beisammensein ein. Den Auftakt 2017 bildete eine Diskussionsrunde mit Thomas Hölck, SPD-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises 23 Pinneberg-Elbmarschen, zu dem auch Uetersen gehört.

Im Mittelpunkt des Gedankenaustausches standen Themen seiner Arbeit im Landtag und Themen, die Awo-Mitglieder und Senioren vor Ort in Uetersen beschäftigen, wie die Sicherheit im öffentlichen Raum. Hölck begrüßte die Anwesenden mit der Botschaft, dass die Schuldenuhr im Landeshaus nun rückwärts laufe. „Ich will hier keinen Wahlkampf betreiben, sondern von Fakten aus der Arbeit der Küstenkoalition in Kiel berichten und dazu gehört eine beispiellose Erfolgsbilanz in der Haushaltspolitik.“ Hölck verwies darauf, dass erstmals seit 1967 in Schleswig-Holstein Schulden getilgt werden. Mit dem Haushaltsüberschuss von 565 Millionen Euro sollen jedoch nicht nur Schulden abgebaut werden, sondern ein Teil des Geldes soll auch in Infrastrukturmaßnahmen fließen.

Wohnraumförderung durch das Land

Zum Thema bezahlbarer Wohnraum merkte der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion an, dass mit dem aktuellen Wohnraumförderprogramm der Landesregierung der Bau von dringend gebrauchten günstigen Wohnungen für Einheimische und anerkannte Flüchtlinge in Schleswig-Holstein unterstützt wird. Er lobte das Engagement der Wohnungsbaugenossenschaft Pinnau für den sozialen Wohnungsbau in Uetersen. „Junge Familien brauchen jedoch nicht nur bezahlbaren Wohnraum. Sie brauchen auch finanzielle Entlastung bei der Kinderbetreuung. Deshalb ist unser Ziel die gebührenfreie Kita- und Krippenbetreuung“, machte Hölck, der am 7. Mai bei der Wahl für den Landtag wieder als SPD-Kandidat im Wahlkreis Pinneberg-Elbmarschen antritt, deutlich. Mit auf den Weg wurde Hölck gegeben, dass das Land den sozialen Wohnungsbau durch Verfahren, die eine kürzere Planungsphase ermöglichen, unterstützen müsse und dass im Bereich Bildung und 100-prozentige Unterrichtsversorgung der Schüler das Land in die Ausbildung und Anstellung von Lehrern investieren müsse.

Zum Thema innere Sicherheit verwies der SPD-Politiker darauf, dass das Land jährlich 400 Polizisten ausbilde und noch nie so viele Polizeikräfte wie aktuell im Dienst hatte. Hölck berichtete, dass er vor wenigen Wochen in der Polizeistation Wedel eine Nachtschicht begleitet hat. „Meine Achtung vor der Arbeit, die diese Polizeikollegen für unsere Sicherheit leisten, ist noch mehr gestiegen“, so der Gast. Zu öffentlicher Sicherheit würden jedoch nicht nur Polizei, sondern auch lebenswerte öffentliche Räume und eine gute Nachbarschaft gehören, betonte Hölck. Er begrüßte die Überlegungen in Uetersen, das Konzept der Fußgängerzone zu überdenken und nach Möglichkeiten der Belebung zu suchen. Teilnehmer der Awo-Runde merkten jedoch an, dass ihnen regelmäßige Polizeipräsenz fehle. „Nach 20 Uhr gehe ich nicht mehr alleine durch die FuZo. Da fühle ich mich nicht mehr wohl“, so eine Teilnehmerin. „Das Sicherheitsgefühl älterer Menschen ist durch die Vielfalt der Kulturen auf engem Raum in der FuZo nicht mehr so gut wie früher“, sagte auch Sabine Trenkner und verwies auf Anrufe und Gespräche mit Awo-Mitgliedern. Hölck regte den Austausch zwischen Polizei, Politik und Bürgern zu diesem Thema an.

