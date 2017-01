Brillantes Theaterspiel in der FES

1 von 1 1 von 1

„Volle Hütte“ in der Aula der Friedrich-Ebert-Schule. Der Grund: Die Theater-AG der Friedrich-Ebert-Schule hatte einmal mehr gezeigt, was schauspielerisches Können, Begeisterung und Liebe zum darstellenden Spiel bewirken kann.

Natürlich spielte am Dienstagabend die bewährte Romanvorlage von Peter Pan eine große Rolle und natürlich sind Schwertkämpfe, Tanzszenen und gute Nachtlieder per se eine unterhaltsame Sache. Das Publikum genoss die 120-minütige Vorstellung und entdeckte in jeder Szene wahre Talente: Die erst neunjährige Zilan Yildiz spielte bravourös drei Rollen und zeigte dabei ein Ausdrucksvermögen, was seinesgleichen sucht. Auch Peter Pan (Jonas Badorrek) und Wendy (Leonie Peters) waren bühnenpräsent und zeigten den Zuschauern, was sie im vergangenen Schulhalbjahr in der Arbeitsgemeinschaft des offenen Ganztags bei Theaterlehrerin Eilika Plath gelernt hatten. „Mich begeistert, wenn die Kinder ein neues Stück als ihre gemeinsame Sache annehmen und es – gleich einer gelungenen Torte – verzieren mit ihrem Können, mit ihren Ideen und mit Disziplin und Ausdauer zu einem guten Ende bringen“, so die AG-Leiterin. „Das war großartig! Ich glaube, wir gehen alle heute sehr beeindruckt nach Hause“, war sich auch Schulleiterin Karen Schlüter sicher. Das Publikum sparte nicht an Szenenapplaus für einzelne Charaktere, so wurde Tinkerbell (Zoe Strehl), die eine pantomimische Meisterleistung darbot oder auch der böse Hook (überzeugend gespielt von Irma Munzke) mit lautem Beifall belohnt. „Vielen Dank allen Mitwirkenden! Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie bald wieder!“, schloss die Schulleiterin die Veranstaltung und kann sich sicher sein, dass auch im Juli, wenn sich das nächste Mal der rote Vorhang hebt, die Aula wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird.

erstellt am 26.Jan.2017 | 15:59 Uhr